Prípad vraždy expolicajta nie je právoplatne uzavretý ani po 10 rokoch

Bratislava 11. novembra (TASR) - Prípad vraždy expolicajta Vladimíra K. v bare v bratislavskej Vrakuni nie je na súde právoplatne ukončený ani po desiatich rokoch od udalosti, ktoré uplynú v decembri.



Exsudca Okresného súdu Bratislava I (OS) Stanislav Dutko síce naposledy 7. októbra 2016 odsúdil Mateja H. na 15 rokov, no tento, aj rovnaký prvý verdikt z roku 2013 mu odvolací Krajský súd (KS) v Bratislave vrátil pre viaceré procesné pochybenia.



"Predmetná trestná vec bola pridelená elektronickou podateľňou novému zákonnému sudcovi v máji 2019. KS v Bratislave na neverejnom zasadnutí 29. novembra 2017 zrušil rozsudok OS Bratislava I zo dňa 7. októbra 2016 a vec vrátil súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol. Odvolací súd opätovne zistil v rozsudku okresného súdu viaceré procesnoprávne pochybenia a opätovne skonštatoval nepreskúmateľnosť napadnutého rozsudku," uviedol pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.



Vec bola podľa jeho slov následne pridelená novému zákonnému sudcovi po odchode predchádzajúceho zákonného sudcu Dutku do dôchodku. "Vzhľadom na zaťaženosť jeho oddelenia sa predpokladá, že termín hlavného pojednávania bude nariadený po oboznámení sa so spisovým materiálom, pravdepodobne v priebehu budúceho roka," doplnil hovorca.



OS BA I v prípade vraždy expolicajta, ktorá sa stala 26. decembra 2009 v bare Hugo vo Vrakuni, poslal obžalovaného Mateja H. za mreže na 15 rokov. V danej kauze išlo už o druhý rozsudok. Súd v tejto veci rozhodol aj v roku 2013, KS v Bratislave však vrátil vec späť na opätovné prejednanie a rozhodnutie. OS Bratislava I tak opätovne vypočúval svedkov či odstraňoval rozpory v záveroch znalcov.



Podľa znalcov Vladimír K. zomrel na následky ťažkých zranení brucha a srdca. Podozrivý Matej H. sa takmer rok vyhýbal výsluchu na polícii. Tvrdil, že o zatykači nevedel a po vražde náhodne odcestoval do zahraničia. Po návrate prišiel s obhajcom na políciu s tým, že bol v Taliansku a o stíhaní nevedel.



Sudca Dutko odišiel od 1. februára 2019 do dôchodku. Krátko predtým ho uznal disciplinárny súd za vinného zo spáchania závažného disciplinárneho previnenia nezlučiteľného s funkciou sudcu, čím ho "vyzliekol z talára". Súd rozhodol po kauze muža obžalovaného z vraždy 25-ročnej priateľky holandského kapitána výletnej lode Gerrita Kramera. Toho prepustili na slobodu, lebo Dutko nestihol na bratislavský krajský súd predložiť jeho sťažnosť proti predĺženiu väzby, o ktorej sám rozhodol. Dutko sa v médiách spomínal aj v súvislosti s prípadom prepustenia Karola Mela z väzby a v kauze platinových sitiek, v ktorom mu KS pre procesné pochybenia rovnako vrátil rozsudok naspäť.