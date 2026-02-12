< sekcia Slovensko
Prípad vraždy expolicajta z roku 2009 opäť vrátili na prvostupňový súd
Mestský súd Bratislava I odsúdil koncom júna minulého roka Mateja H. v prípade vraždy expolicajta na 12 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia.
Bratislava 12. februára (TASR) - Prípad vraždy expolicajta v bratislavskej Vrakuni z roku 2009 tretíkrát vrátili na prvostupňový súd na opätovné prejednanie a rozhodnutie. Vo štvrtok o tom rozhodol Krajský súd v Bratislave. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že rozsudok Mestského súdu Bratislava I z júna 2025 je nepreskúmateľný a založený na špekulatívnych úvahách. Prvostupňový súd sa takisto podľa odvolacieho súdu nevysporiadal s obhajobou a takisto ani s motívom skutku. Obžalobe z vraždy tak naďalej čelí Matej H., ktorý si štvrtkové rozhodnutie vypočuť neprišiel.
„Po preskúmaní vykonaných dôkazov a doplnení dokazovania dnes pred odvolacím súdom sme dospeli k záveru, že sa dá rozumne a bez pochybnosti prijať záver, že bodné poranenie poškodenému spôsobil obžalovaný,“ konštatoval krajský súd, ktorý nemá pochybnosti ani o tom, že medzi Matejom H. a poškodeným došlo k zápasu. Prvostupňový súd sa však podľa krajského musí vysporiadať s tým, za akých okolností k bodnutiu došlo. Mestský súd Bratislava I sa takisto musí podľa odvolacieho súdu vysporiadať s tvrdením obžalovaného, že bol napadnutý. Vrátenie veci na prvostupňový súd navrhovala obhajoba. Prokurátor na druhej strane žiadal pre Mateja H. prísnejší trest, než aký mu uložil prvostupňový súd.
„Celé konanie trvá 16 rokov. Moja klientka doteraz v podstate nevie, kto stojí za vraždou jej manžela. Mám za to, že toto dnešné zrušenie po dnešnom vykonanom dokazovaní tento proces opätovne predĺži a neviem vôbec predikovať, kedy bude právoplatne odsúdený páchateľ tejto trestnej činnosti,“ uviedol pred médiami zástupca poškodenej. Obhajca Adrián Kucek pred novinármi potvrdil, že Matej H. naďalej trvá na svojej nevine.
Mestský súd Bratislava I odsúdil koncom júna minulého roka Mateja H. v prípade vraždy expolicajta na 12 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Súd mu takisto uložil ochranný dohľad na jeden rok. Rovnako ho zaviazal nahradiť poškodenému škodu vo výške viac ako 6200 eur.
Mateja H. už dvakrát okresný súd odsúdil na 15 rokov väzenia, no odvolací súd vždy vrátil prípad späť pre viaceré procesné pochybenia. V máji 2019 bola vec pridelená novému zákonnému sudcovi. V marci 2025 pridelili prípad opäť novému sudcovi.
Podľa znalcov zomrel Vladimír K. na následky ťažkých zranení brucha a srdca, ktoré mal utrpieť na Vianoce 2009 v bare v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Podozrivý Matej H. sa rok vyhýbal výsluchu na polícii. Tvrdil, že o zatykači nevedel a po vražde náhodne odcestoval do zahraničia. Po návrate prišiel s obhajcom na políciu s tým, že bol v Taliansku.
