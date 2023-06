Prípadné mimoriadne schôdze v lete by mohli byť na Bratislavskom hrade

Bratislava 25. júna (TASR) - Prípadné mimoriadne schôdze Národnej rady (NR) SR v lete by sa mohli konať v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. V rokovacej sále parlamentu je totiž naplánovaná výmena hlasovacieho systému. Naznačil to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) počas týždňa.



Predseda snemovne na otázky o možných mimoriadnych rokovaniach reagoval tým, že Kancelária NR SR s nimi počíta. Priblížil, že miestom by mohla byť práve zimná jazdiareň, použiť by sa mohli prenosné hlasovacie zariadenia. Sme rodina podľa slov svojho predsedu neplánuje iniciovať takéto rokovania.



Rekonštrukcia a výmena hlasovacích zariadení v budove parlamentu má stáť 1,6 milióna eur. Predmetom zákazky, ktorú vyhlásila Kancelária NR SR, je poskytnutie služby na vytvorenie, dodanie a implementáciu informačného systému verejnej správy s názvom Digitálny konferenčný systém. Slúžiť bude primárne ako nástroj na riadenie schôdzí NR SR. Kancelária už skôr priblížila, že od júla do septembra má prebiehať finálna etapa spočívajúca v nasadení a testovaní.



Rekonštrukcia je tiež jedným z dôvodov, prečo je naplánovaná už len slávnostná schôdza pri príležitosti Dňa Ústavy SR. Konať sa bude v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave.