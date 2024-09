Prípadným povodniam by mali vodné stavby po suchom období zabrániť

Bratislava 11. septembra (TASR) - Prípadným povodniam po očakávaných extrémnych zrážkach v najbližších dňoch v európskom regióne, vrátane Slovenska, by mali vodné stavby v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) zabrániť. Po období sucha sú pripravené akumulovať vodu a chrániť tak územie. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytol Marián Bocák zo SVP.



"V týchto chvíľach vodné stavby dokazujú svoje opodstatnenie. Po suchom období sú pripravené akumulovať vodu z prípadných zvýšených prítokov tak, aby ochránili územie pred povodňami. A zároveň s 'našetrenou' vodou mohli v čase nedostatku dotovať potreby užívateľov pod stavbami a zachovať život v riekach," skonštatoval Bocák.



SVP podľa neho pravidelne sleduje vývoj počasia a monitoruje situáciu na vodných tokoch a vodných stavbách, ktorých má v správe viac ako 300. V prípade, že sa predpokladá zvýšenie hladín na príslušný stupeň povodňovej aktivity, vykonávajú sa protipovodňové opatrenia. Spočívajú v monitoringu, prípadne zvýšenom odtoku z nádrží, v krajnom prípade aj realizáciou preventívnych zábran na kritických miestach. "Konkrétna situácia a spôsob opatrení závisí od vývoja počasia, a to nielen u nás, vývoja výšky hladiny na tokoch a predpokladu ich kulminácie," poznamenal Bocák.



Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti upozornil, že od štvrtka (12. 9.) do nedele (15. 9.) čaká Slovensko ďalšia a tentoraz dlhotrvajúca vlna zrážok. Odhaduje, že najviac zrážok opäť spadne na západe a severe územia. Okrem výdatných zrážok avizuje aj výrazné ochladenie.