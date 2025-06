Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády je od roku 2020 pamätný

Bratislava 21. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady SR rozhodli 3. novembra 2020 o tom, že zoznam pamätných dní sa rozšíri o 21. jún ako Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991. Do zoznamu pamätných dní zároveň pribudol 21. august ako Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968. „Týmito dvoma dňami je vymedzených 23 rokov okupácie Česko-Slovenska,“ vysvetlili predkladatelia novely Zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.



Deň 21. jún si tento rok pripomenieme ako pamätný deň piatykrát. Prvýkrát sa tak stalo v roku 2021.



V dňoch 18. až 19. augusta 1968 sa sústredili vo východiskových priestoroch na území Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky (NDR), Poľska a v západnej časti Ukrajiny vojenské zoskupenia intervenčných vojsk. Rozdelené boli na tri armádne skupiny v počte 165.000 vojakov, 4600 tankov a 700 lietadiel.



Do vojenskej operácie s krycím názvom Dunaj, ktorá sa začala v noci z 20. na 21. augusta 1968, sa zapojilo päť štátov - Sovietsky zväz, Bulharsko, Maďarsko, NDR a Poľsko. Východonemecké jednotky sa však napokon na operácii nezúčastnili. Podľa historikov išlo skôr len o ich symbolickú účasť formou niekoľkých dôstojníkov pôsobiacich v štábe intervenčných vojsk a veľmi pravdepodobne aj radistov a spravodajských dôstojníkov z 2. spojovacieho (spravodajského) pluku „Fritz Grosse“.



Pobyt sovietskych vojsk na území Československa legalizovala zmluva zo 16. októbra 1968, ktorú o dva dni, 18. októbra, schválilo Národné zhromaždenie. Dokument podporilo 228 poslancov, desať sa ich zdržalo a štyria hlasovali proti: František Kriegel, František Vodsloň, Gertruda Sekaninová-Čakrtová a Božena Fuková.



V čase od 18. októbra do 4. novembra 1968 opustili Československo armády Bulharska, Maďarska a Poľska. Početné zastúpenie sovietskych vojakov však v krajine zostalo - až do júna 1991.



Požiadavka odchodu sovietskej armády sa stala hneď po Nežnej revolúcii v novembri 1989 jednou z priorít československej zahraničnej politiky. Šéfovia diplomacií obidvoch krajín Jiří Dienstbier a Eduard Ševardnadze podpísali 26. februára 1990 v moskovskom Kremli medzištátnu zmluvu o odchode sovietskych vojsk z Československa.



Samotný odsun sa uskutočnil v troch etapách od 26. februára 1990 do 21. júna 1991. Počas 16 mesiacov odišlo z územia Československa 73.500 sovietskych dôstojníkov a vojakov, takmer 40.000 rodinných príslušníkov, 1220 tankov, 2505 bojových vozidiel pechoty, 1216 diel, 77 lietadiel a 146 vrtuľníkov.



Posledný transport prekročil východnú hranicu Slovenska 21. júna 1991. „Je to niečo, čomu by sme pred dvoma rokmi asi ťažko verili. Išlo to rýchlo,“ poznamenal vtedy predseda parlamentnej komisie pre odsun sovietskych vojsk z Československa Michael Kocáb.











