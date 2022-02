Pripomíname si Hviezdoslava aj Eugena Gindla, oslavuje O. Kandráč

Bratislava 2. februára (TASR) - Keď sa povie "slovenský básnik", každému napadne Hviezdoslav. S dielami ako Krvavé sonety, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, a či Hájnikova žena, sa všetci stretávajú už od školských lavíc. PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV sa narodil 2. februára 1849 vo Vyšnom Kubíne. Prvé verše skúšal písať v maďarčine či nemčine, napokon sa stal slovenskou legendou. Zasadal ako poslanec v prvom československom parlamente.





S literatúrou je spojené aj meno ďalšej slovenskej osobnosti. Pred 101 rokmi sa narodil jazykovedec, literárny vedec, grafológ a pedagóg JOZEF MISTRÍK.





Rovných 140 rokov ubehlo od momentu, kedy prišiel na svet nekonvenčný írsky spisovateľ a priekopník experimentálnej prózy JAMES JOYCE. Medzi jeho známe prózy patrí napríklad zbierka poviedok Dublinčania alebo román Ulysses, ktorý vtedajšia verejnosť pre nemravnosť a obscénnosť odsúdila.





Chuťou experimentovať, ale tentokrát na filmovom plátne, sa prezentovala aj významná režisérka československej novej vlny VĚRA CHYTILOVÁ, ktorá by dnes mala 93 rokov. Dodnes divákov oslovujú jej filmy Sedmikrásky, Hra o jablko, Panelstory, Faunovo velmi pozdní odpoledne, či komédia Dědictví aneb Kurvahošigutntag.





Publicista, novinár, spisovateľ, scenárista a dlhoročný ochranca prírody EUGEN GINDL by sa dnes dožil 78 rokov. Je podpísaný pod zrodom ochranárskeho a občianskeho dokumentu Bratislava/nahlas. Patril k zakladateľom Verejnosti proti násiliu v Novembri ´89.





V stredu oslavuje 44 rokov slovenský huslista, folklorista, moderátor a rodák z Krásnej Lúky ONDREJ KANDRÁČ. Je zakladateľom a primášom populárnej skupiny Kandráčovci, ktorá sa zameriava na ľudové piesne aj na vlastnú tvorbu.





Bývalý prezident Slovenskej republiky ANDREJ KISKA, ktorý bol do funkcie zvolený ako nezávislý kandidát v marci 2014, dnes oslavuje 59 rokov.





Americká herečka a modelka FARRAH LENI FAWCETTOVÁ, známa zo seriálu Charlieho anjeli by sa dnes dožila 75 rokov.





Speváčka SHAKIRA pochádzajúca z Kolumbie si fanúšikov získala nielen hitmi ako Whenever, Wherever, Hips Don't Lie či Waka Waka (This Time for Africa, ale aj pohybovým schopnostiam, ktoré v klipoch predvádza. Hudobníčke môžu fanúšikovia pripiť na polookrúhlych 45 rokov.





Americká spisovateľka a filozofka ruského pôvodu, zakladateľka filozofického systému objektivizmu AYN RANDOVÁ sa narodila pred 117 rokmi.





Iba 38 rokov majú ženy v Lichtenštajnsku právo vyjadriť svoje preferencie v parlamentných voľbách. Po prvýkrát tak totiž mohli učiniť 2. februára 1984.





Ženské meno Erika je odvodené z mužského mena Erik. Meniny oslavujú spolu v ten istý deň a to druhého februára.





Celé generácie nadšencov spoznávali prírodu vďaka knihám nemeckého zoológa ALFREDA BREHMA. Tvorca legendárneho Života zvierat sa narodil 2. februára 1829.