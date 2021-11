Pripomíname si M. Horníčka a J. Vinklářa, 93 rokov by mal Morricone

Bratislava 10. novembra (TASR) – MIROSLAV HORNÍČEK bol skvelý divadelný herec, ale úspechy dosiahol aj na televíznej obrazovke. Narodil sa 10. novembra 1918 v Plzni, ku ktorej sa hrdo hlásil. Ako moderátor relácie Hovory H bol priekopníkom žánru, ktorému sa dnes hovorí talk show. Uvádzal legendárny kinoautomat na svetovej výstave EXPO 67 v kanadskom Montreali – a to bez toho, aby ovládal angličtinu. Hral s Janom Werichom, Jiřím Sovákom či Milošom Kopeckým, svoj inteligentný humor dokázal pretaviť aj do viacerých knižných titulov.



Pred 91 rokmi sa narodil ďalší český divadelný a filmový herec JOSEF VINKLÁŘ. Objavil sa v rozprávkach Hrátky s čertem, či Princezna se zlatou hvězdou, populárny sa stal aj ako inšpektor Bouše v seriáli Hríšní lidé města pražského. V populárnom seriáli Nemocnice na kraji města stvárnil postavu zákerného no ambiciózneho doktora Cvacha.



Evanjelici si nedávno pripomenuli Deň reformácie, 10. november 1483 je zasa dňom narodenia nemeckého teológa, kazateľa a reformátora, zakladateľa protestantizmu MARTINA LUTHERA.



Nemecký básnik a dramatik FRIEDRICH SCHILLER, autor známych divadelných hier ako napríklad Lúpežníci či Viliam Tell, sa narodil 10. novembra 1759.



S ruskými lietadlami značky Tupolev sa mohli cestujúci stretnúť aj na linkách v bývalom Československu – predovšetkým s modelmi Tu-134 a Tu-154. Tento stroj sa ešte nedávno využíval aj ako slovenský vládny špeciál. Značka nesie meno ruského leteckého konštruktéra ANDREJA NIKOLAJEVIČA TUPOLEVA, ktorý sa narodil v roku 1888.



Ruský inžinier a zbrojný technik MICHAIL TIMOFEJEVIČ KALAŠNIKOV vošiel do dejín v celkom inej oblasti – ako konštruktér samopalov AK-47. Narodil sa pred 102 rokmi.



Tiborovia, ktorí dnes oslavujú meniny, sú sebaistí, spoľahliví a optimistickí muži, ktorým nič nie je ľahostajné. Ich meno má latinský pôvod a jeho význam je "muž pochádzajúci zo starobylého mesta Tibur" neďaleko Ríma.



Aj ďalšia herecká legenda má zapísaný v rodnom liste ako dátum narodenia 10. november. Pred 96 rokmi sa narodil RICHARD BURTON známy napríklad z filmu Kleopatra, v ktorom si zahral po boku slávnej herečky Liz Taylorovej.



O tri roky neskôr, v roku 1928, sa narodil taliansky hudobný skladateľ ENNIO MORRICONE, známy predovšetkým ako autor filmovej hudby. Svetoznáma melódia z westernu Vtedy na Západe je práve jeho dielom.



Dnes by mala 89 rokov aj ďalšia osobnosť strieborného plátna. Americký filmový herec ROY SCHEIDER bol známy z filmov Čeľuste, Francúzska spojka alebo All That Jazz.