Pripomíname si medzinárodný deň čistej energie

New York/Bratislava 26. januára (TASR) - Medzinárodný deň čistej energie sa pripomína 26. januára a Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) ho vyhlásilo 25. augusta 2023. Úlohou dňa je zdôrazniť potrebu prechodu na udržateľné energetické zdroje a zvýšiť informovanosť o opatreniach pre spravodlivý a inkluzívny prechod na čistú energiu.



V tento deň v roku 2009 vznikla aj Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu (IRENA), ktorá je medzivládnou agentúrou podporujúcou krajiny pri ich prechode na čistú energiu. Medzi členské štáty agentúry patrí aj Slovenská republika.



Pojem čistá energia označuje taký typ energie, ktorej výroba nemá negatívny efekt na životné prostredie. Táto energia pochádza z obnoviteľných zdrojov, čiže takých, ktoré sa prirodzene obnovujú počas ich využívania minimálne tak rýchlo, ako sú spotrebúvané. Vyšší podiel produkcie a využívania čistej energie obmedzuje spaľovanie fosílnych palív, znižuje odlesňovanie, zlepšuje hospodárenie s pôdou a znižuje dosah klimatickej zmeny.



Veľká časť skleníkových plynov vzniká pri spaľovaní fosílnych palív (ropa, uhlie, zemný plyn) na výrobu elektriny a tepla. Vo svete, ktorý zápasí so zmenou klímy, hrá preto čistá energia zásadnú úlohu pri znižovaní emisií. Je aj prínosom pre komunity, ktoré nemajú prístup k spoľahlivým zdrojom energie.



Spojenie medzi čistou energiou, sociálno-ekonomickým rozvojom a environmentálnou udržateľnosťou je kľúčové pri riešení problémov, ktorým čelia zraniteľné komunity na celom svete. Mnohé z týchto rozvojových regiónov sa totiž ešte stále vo veľkej miere spoliehajú na znečisťujúce fosílne palivá.



Ak bude súčasný trend pokračovať, tak do roku 2030 bude približne 1,8 miliardy ľudí stále používať nebezpečné, nezdravé a neefektívne zdroje energie. Čistá energia je tak neoddeliteľnou súčasťou boja proti zmene klímy a obmedzovanie fosílnych palív je nevyhnutným krokom pri prechode na udržateľnú energiu.



Podľa pôvodu existuje viacero zdrojov čistej energie. K najvyužívanejším obnoviteľným zdrojom čistej energie patrí energia zo slnka. Výroba elektriny sa realizuje najčastejšie cez fotovoltické články v solárnych elektrárňach. Významná je aj energia z vody, ktorá sa získava z jej pohybu alebo teplotných rozdielov. Využitie energie je cez malé aj veľké vodné elektrárne.



Medzi čisté energie patrí aj energia pochádzajúca z bio zložiek. Ide o rastlinné alebo živočíšne produkty, ktoré je možné využiť tak v doprave na biopalivá, ako aj v tuhom skupenstve na spaľovanie a získavanie tepla. Na biomasu možno využiť aj drevený odpad, exkrementy hospodárskych zvierat, mestský odpad i slamu rôzneho typu.



Ďalším zdrojom čistej energie je vietor. Cez veterné turbíny nachádzajúce sa vo veterných parkoch a vo veľkých veterných elektrárňach je možné získať energiu vo vnútrozemí aj v prímorských oblastiach. Plusom je, že pri výrobe sa neprodukujú žiadne skleníkové plyny.



Z pohľadu svetovej produkcie energie tvorí geotermálna energia, ktorá tiež patrí k zdrojom čistej energie, najmenšiu zložku. Ide o energiu, ktorá sa získava z horúceho jadra zeme, a to buď s využitím pary, alebo vody.











Zdroje: https://www.genevaenvironmentnetwork.org/events/international-day-of-clean-energy-2025/; https://www.un.org/en/observances/clean-energy-day