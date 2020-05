Pripomíname si Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca

Bratislava 8. mája (TASR) – Slovensko si spolu so zvyškom sveta pripomína v piatok Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Ako pre TASR uviedla programová koordinátorka Slovenského Červeného kríža (SČK) Silvia Kostelná, podobne ako milióny kolegov a priateľov z národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca vo viac ako 190 krajinách sveta robí SČK aj na Slovensku všetko pre to, aby spolu so zdravotníckymi pracovníkmi, orgánmi verejnej správy, samosprávy a ďalšími organizáciami pomáhali zmierňovať dosah pandémie ochorenia COVID-19 na tých najzraniteľnejších.



"Každý rok 8. mája si pripomíname Svetový deň Červeného kríža. Deň, keď sa narodil Henry Dunant, humanista, filantrop, zakladateľ Červeného kríža. Jeho myšlienka solidárnej, dobrovoľnej pomoci bez rozdielu farby pleti, pohlavia či náboženstva je aj v tomto období vysoko aktuálna. Vážime si prácu všetkých, ktorí pomáhajú zmierniť dosah pandémie nového koronavírusu," priblížila generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová.



Dobrovoľníci a zamestnanci SČK sú podľa jej slov každodenne v teréne vo všetkých kútoch Slovenska, aby mohli tí, ktorým pomáhajú, zostať v bezpečí svojich domovov. Zabezpečujú výdaj a donášku obedov, nákupy potravín a liekov, šitie a distribúciu ochranných rúšok. "Slovenskí červenokrižiaci" sú vo viacerých mestách v stanoch pred nemocnicami, kde zdravotníkom pomáhajú zabezpečovať zdravotný filter.



Rovnako sú prítomní v karanténnych centrách, odoberajú vzorky pri podozrení na ochorenie COVID-19, zabezpečujú mobilnú odberovú jednotku v menej dostupných regiónoch. Za dodržiavania prísnych hygienických opatrení sa starajú o klientov v zariadeniach sociálnych služieb, v teréne poskytujú opatrovateľskú službu a domácu ošetrovateľskú starostlivosť.



V spolupráci so samosprávou, mestami a obcami podávajú pomocnú ruku ľuďom bez domova. Vďaka dlhodobým i novým partnerom z komerčného sektora sa aj SČK podľa Rosiarovej snaží pomáhať širšiemu počtu ľudí a vytvárať čo najbezpečnejšie pracovné podmienky pre svojich dobrovoľníkov, zamestnancov a ďalších pomáhajúcich v teréne.



"Ostatné mesiace s vďakou a radosťou sledujeme, koľko ľudí je ochotných pomáhať. V SČK sa riadime heslom Spolu pomôžeme a veríme, že naša krajina a všetci, čo v nej žijeme, túto mimoriadnu situáciu spolu zvládneme," uzavrela Rosiarová.



Prvé stopy o činnosti Červeného kríža na území dnešného Slovenska sa viažu s rokom 1881, keď tu vyvíjal úsilie Uhorský Červený kríž. Jedným z najstarších a najaktívnejších bol Spolok Červeného kríža v Banskej Štiavnici.



Novodobejšia história Červeného kríža na Slovensku sa začala písať 1. februára 1919, keď vznikol Československý Červený kríž (ČSČK) ako národná spoločnosť. Prvou predsedníčkou sa stala Alica Masaryková, dcéra prezidenta vtedajšej ČSR Tomáša Garrigua Masaryka. Koncom roku 1919 sa ČSČK stal členom Ligy spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca v Ženeve.



V dňoch 8. a 9. mája 1993 sa vo veľkej zasadacej miestnosti Prešovskej univerzity uskutočnilo rokovanie delegátov Slovenského Červeného kríža (SČK) zo všetkých územných spolkov z celého Slovenska na ustanovujúcom zjazde. Od roku 1993 je SČK nástupníckou organizáciou na území Slovenskej republiky s členstvom od roku 1919 podľa zákona NR SR.