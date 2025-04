Príprava a účasť na olympiáde a paralympiáde vyjdú na vyše 1,8 mil.eur

Bratislava 23. apríla (TASR) - Predpokladané výdavky so zabezpečením prípravy a účasti Slovenska na budúcoročných zimných olympijských a paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo predstavujú v rokoch 2025 - 2026 súhrnne 1.852.490 eur, z toho požiadavka na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR je vo výške 1.377.050 eur. V kapitole MCRŠ bude alokovaný aj milión eur na prípadné odmeny za dosiahnuté výsledky slovenských športovcov. Vyplýva to z návrhu zabezpečenia prípravy a účasti reprezentantov SR na zimných hrách, rovnako i na tohtoročnej letnej deaflympiáde v Tokiu, ktorý v stredu schválila vláda.



Rezort cestovného ruchu a športu v materiáli spresnil, že predpokladané výdavky spojené so zimnou olympiádou (6. 2. - 22. 2. 2026) sú vo výške 1.142.140 eur, požiadavka na štátny rozpočet predstavuje v roku 2025 sumu 517.000 eur a v roku 2026 sumu 189.700 eur. Na zabezpečenie prípravy a účasti na paralympiáde, ktorá sa koná v marci budúceho roka, sa predpokladajú výdavky vo výške 710.350 eur, z kapitoly rezortu športu má v priebehu aktuálneho roka ísť suma 457.250 eur, v budúcom 213.100 eur. Návrh pripomína aj alokované prostriedky na zabezpečenie účasti reprezentantov SR na 25. letnej deaflympiáde v Tokiu, ktorá sa uskutoční v druhej polovici novembra 2025. „Na výdavky spojené so zabezpečením prípravy a účasti reprezentácie SR na letnej deaflympiáde poskytlo MCRŠ v roku 2024 príspevok v sume 64.500 eur a v roku 2025 poskytne sumu 150.000 eur,“ uviedol rezort.



Predpokladané výdavky na odmeny reprezentantov SR za výsledky dosiahnuté na všetkých troch hrách z rozpočtu MCRŠ predstavujú podľa kritérií približne 1.000.000 eur. V materiáli rezort spresňuje, že za zlatú medailu v individuálnych športoch bude odmena 30.000 eur, za striebro 25.000 a bronz 20.000 eur, odmenené budú výsledky do ôsmeho miesta. V kolektívnych športoch je 9000 eur pre člena družstva, ktoré získa zlato, 8000 eur bude za striebro a 7000 eur dostane člen tímu, ktorý získa bronz. S odmenou môžu rátať kolektívy, ktoré skončia do šiesteho miesta. MCRŠ upozorňuje, že odmeny vo vyššie uvedených sumách pre individuálne aj kolektívne športy poskytne v rámci februárovej olympiády aj Slovenský olympijský a športový výbor z vlastných zdrojov.