Príprava na krízové situácie: Týchto 5 vecí vám môže zachrániť život
Ministerstvo vnútra predstavilo brožúru Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu. Pri jej tvorbe vychádzalo zo skúseností z Českej republiky a severských krajín.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Pri príprave na krízové situácie je treba myslieť najmä na päť oblastí. Sú nimi jedlo, voda, teplo, lieky a komunikácia. Potreby sa budú líšiť v závislosti na konkrétnom druhu mimoriadnej situácie. Vyplýva to z informácií, ktoré v brožúre Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu zverejnilo Ministerstvo vnútra SR.
„Aj vy ako súkromná osoba máte zodpovednosť a svojou pripravenosťou môžete prispieť k efektívnejšiemu zvládnutiu kríz. Správna príprava vám umožní vyrovnať sa s krízovou situáciou bez ohľadu na to, čo ju spôsobilo. V prípade krízovej situácie bude pomoc poskytnutá v prvom rade tým, ktorí ju nevyhnutne potrebujú, a preto časť obyvateľstva musí byť pripravená aj na to, aby sa s krízovou situáciou nejaký čas vyrovnala sama,“ napísalo ministerstvo.
Ministerstvo odporúča mať doma tri až päť litrov čistej pitnej vody na osobu na deň. Zmrazením vody je možné vytvoriť chladivé obklady a mať v zásobe ďalšiu vodu. V prípade neistoty o kvalite vody je možné ju prevariť. Je tiež dobré mať plán, ako sa vysporiadať v prípade výpadku dodávok vody alebo elektriny s návštevami toalety a s hygienou.
Domácnosti by podľa príručky mali mať pre prípad núdze zásoby trvanlivého jedla. „Vyberte jedlá, ktoré sa dajú pripraviť rýchlo a môžu sa skladovať pri izbovej teplote. S kempingovým sporákom, grilom, palivom a zápalkami si môžete zjednodušiť varenie počas výpadku prúdu,“ radí rezort vnútra. Myslieť podľa neho treba najmä na to, že v prvom rade treba spotrebovať potraviny z chladničky. Mrazničku netreba zbytočne otvárať. Niektoré potraviny sa dajú uskladniť v zime vonku, pozor však na vtáky a iné zvieratá. Pri príprave zásob vody či jedla netreba zabúdať na domáce zvieratá.
Pre prípad krízovej situácie príručka radí zaobstarať si alternatívny zdroj tepla. Môže to byť napríklad krb, kachle, ale i sviečky. Potrebné je však myslieť na riziko požiaru. Ideálne je zhromaždiť sa v jednej miestnosti, utesniť okná a dvere a obliecť sa vo vrstvách.
Pre prípad núdze je vhodné mať doma aj malú lekárničku s potrebným vybavením. „Majte zásobu liekov, ktoré pravidelne užívate a základné lieky na bežné ochorenia (zníženie teploty, bolesť...). Nezásobujte sa zbytočne veľkými množstvami liekov a sledujte dátum exspirácie,“ uviedlo ministerstvo vnútra. Pripravené by malo byť aj vybavenie na ošetrenie zranení.
V krízových situáciách je podľa brožúry nutné sledovať oficiálne zdroje informácií v televízii, v rádiu či miestnom rozhlase. Vo všeobecnosti sa odporúča mať doma rádio na baterky a dostatok náhradných batérií. Je potrebné zostať v kontakte s blízkymi a okolím. S deťmi treba komunikovať pokojne a jednoducho. Treba ich povzbudiť, aby vyjadrili svoje pocity a otázky. Mali by vedieť, že v situácii nie sú samy.
Ministerstvo vnútra predstavilo brožúru Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu. Pri jej tvorbe vychádzalo zo skúseností z Českej republiky a severských krajín. Príručka je dostupná aj na webe rezortu. Ide podľa neho o materiál, ktorý je prvým krokom k celoplošnému informovaniu verejnosti a štandardom z hľadiska krízovej komunikácie.
