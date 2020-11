Príprava obrannej stratégie pokračuje podľa plánu

Bratislava 29. novembra (TASR) - Pripravovaná Obranná stratégia SR potvrdzuje zodpovedný prístup SR k vlastnej obrane a zdôrazňuje jej euroatlantické ukotvenie. Prináša nové opatrenia na posilnenie odolnosti štátu vojenskými aj civilnými prostriedkami. Reaguje aj na oblasť hybridných hrozieb. Novinkou má byť tiež komplexný prístup v zabezpečovaní obrany štátu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Ako uvádza rezort, príprava stratégie pokračuje podľa plánu. Návrh by mal byť predložený vláde do konca roka. Okrem ministerstva obrany sa na ňom podieľajú aj ďalšie rezorty. "Súčasťou procesu prípravy sú aj diskusie so širšou bezpečnostnou komunitou a zástupcami politickej sféry," načrtla hovorkyňa.



Stratégia má zdôrazniť euroatlantické ukotvenie SR. "NATO predstavuje primárny rámec zabezpečovania obrany, pričom ku kolektívnej obrane neexistuje pre SR lepšia alternatíva. Obranu SR posilňujú aj možnosti, ktoré poskytuje Spoločná bezpečnostná a obranná politika Európskej únie," uviedlo ministerstvo.



Dokument má tiež reagovať na zhoršené a dynamicky sa meniace bezpečnostné prostredie, stav obranyschopnosti poznačený nedostatkami v oblasti kapacít a spôsobilostí Ozbrojených síl SR a podpory obrany štátu a na zvyšovanie nárokov na ich pripravenosť. Zároveň stanovuje a vymedzuje zásady obrannej politiky SR.



Oproti predošlej stratégii obsahuje podľa MO SR nové opatrenia na posilnenie odolnosti štátu vojenskými aj civilnými prostriedkami. Deklaruje tiež zámer rozhodne reagovať aj na oblasť hybridných hrozieb.



"Novým je tiež komplexný prístup v zabezpečovaní obrany štátu. Dôraz kladie na skvalitnenie riadenia obrany (identifikácia a analýza hrozieb, spravodajská podpora, delenie sa o informácie, príprava inštitúcií na obranu, včasné rozhodovanie) a zvyšovanie pripravenosti Ozbrojených síl SR a obyvateľstva na obranu štátu," približuje Kovaľ Kakaščíková.



Stratégia bude podľa ministerstva riešiť aj opatrenia v súvislosti s novými hrozbami v dôsledku technologického rozvoja a otázky obrany vo vzťahu k využitiu vesmíru. Počíta tiež s tým, že Ozbrojené sily SR budú aj naďalej plniť úlohy pri riešení mimoriadnej udalosti a nevojenských krízových situácií vrátane pandémie v zmysle zákona a na základe schváleného mandátu.



Predchádzajúci vládny kabinet schválil Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR jednohlasne v októbri 2017. Do Národnej rady SR dokumenty neboli predložené.