Pripravenosť pomôcť pacientom z južnej Moravy deklaruje päť nemocníc

Bratislava 25. júna (TASR) – Pripravenosť prijať pacientov po štvrtkovej (24. 6.) búrke a tornáde na južnej Morave deklarovalo päť nemocníc na slovenskej strane. Ide o Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB), Fakultnú nemocnicu Trnava a nemocnice v Myjave, Malackách a Skalici. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



"Všetky tieto nemocnice deklarovali pripravenosť prijať a ošetriť väčší počet pacientov," skonštatoval šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR ešte vo štvrtok večer prijalo hovor z brnianskeho operačného strediska so žiadosťou o zdravotnícku pomoc. Slovenský rezort zdravotníctva preto vydal pokyn na vyslanie zdravotníckej pomoci. Vydaný bol siedmim ambulanciám záchrannej zdravotnej služby z Bratislavy a štyrom ambulanciám z trnavského regiónu. „Štyri posádky boli v prípade potreby pripravené na zásah z Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ poznamenal Lengvarský.



Posádky záchrannej zdravotnej služby previezli piatich pacientov do nemocníc v Brne a Kyjove, jedna imobilná pacientka bola prevezená do náhradného ubytovania.



Oblasť Břeclavska a Hodonínska na južnej Morave zasiahli vo štvrtok silné búrky, ku ktorým sa pravdepodobne pridalo aj tornádo. Záchranári potvrdili tri obete na životoch, počet zranených sa odhaduje na približne dve stovky. Poškodené sú stovky domov.