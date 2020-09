Dramaturgický plán 101. sezóny SND môžu ovplyvniť pandémia i financie

Bratislava 10. septembra (TASR) – V súvislosti s naplnením dramaturgického plánu nadchádzajúcej 101. sezóny Slovenského národného divadla (SND) prevláda neistota. Dočasne poverený generálny riaditeľ SND Peter Kováč to priznal na štvrtkovej tlačovej konferencii, na ktorej zástupcovia jednotlivých umeleckých zložiek divadla prezentovali plánovaný program novej sezóny.



Kováč poukázal na to, že dramaturgický plán prezentujú v ideálnej verzii, ktorú môže prekaziť vývoj druhej vlny pandémie nového koronavírusu, rovnako i doteraz neznámy rozpočet SND na budúci rok. "Zatiaľ budeme môcť predávať len časť vstupeniek, podarilo sa nám však s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave vyrokovať zvýšenie maximálnej kapacity do 500 osôb. Keďže však medzi divákmi musia byť rozstupy, zaplniť budeme môcť približne tretinu kapacity jednotlivých sál," uviedol Kováč, ktorý verí, že nový koronavírus opätovne nezavrie divadlo.



"Ďalšou neistotou je otázka rozpočtu, rokujeme so zriaďovateľom – ministerstvom kultúry, zatiaľ však otázky na rozpočet nie sú zodpovedané," upozornil.



Pripustil i to, že do vývoja nadchádzajúcej sezóny v SND môže prehovoriť aj nový generálny riaditeľ a jeho vízie. Voľba by sa mala podľa jeho slov uskutočniť s najväčšou pravdepodobnosťou v novembri.







Zástupcovia jednotlivých umeleckých zložiek priznali, že do dramaturgických plánov vstúpili nielen pripravované premiéry, ale aj nezrealizovateľné počiny z predchádzajúcej, koronakrízou zdeformovanej sezóny.



Medzi sedem plánovaných premiér Činohry SND bude patriť inscenácia Matúša Bachynca Milada Horáková o obeti zmanipulovaného justičného procesu komunistického režimu, rovnako tak inscenácia fínskeho režiséra a dramatika Miku Myllyaha Chaos v naštudovaní maďarskej režisérky Eniko Eszenyi. Prvou inscenáciou bude vytvorenie diela z dvoch hier jednoaktovky Jozefa Gregora Tajovského Hriech a Její pastorkyňa Gabriely Priessovej. "Obe diela patrili k prvým premiéram v dejinách SND, ich opätovné naštudovanie je príspevkom činohry k oslavám storočnice divadla," dodala poverená riaditeľka činohry Miriam Kičiňová.



Opera SND by mala predstaviť počas novej sezóny tri premiéry – 26. septembra to bude Verdiho Aida, vo februári 2021 Kováč Wieland od Jána Levoslava Bellu a na konci novej sezóny by mala prísť premiéra Mozartovej Figarovej svadby. Šéf Opery SND Rastislav Štúr zároveň informoval, že novým hlavným rezidentným dirigentom Opery SND bude Robert Jindra. Zároveň potvrdil aj to, že sa vzdáva postu šéfdirigenta Opery SND. "Budem hľadať vhodného kandidáta na túto pozíciu," uviedol.



Balet SND pripravil v podobe obnovených premiér návrat k repertoárovým hitom ako dielo Borisa Eifmana Za hranicami hriechu či dielo Carla Davisa a Daniela de Andrade Nižinskij – Boh tanca, rovnako tak v premiére uvedie Popolušku Sergeja Prokofieva. "Ako premiéru sme ju chceli uviesť už v apríli 2020 v rámci jubilejnej 100. sezóny SND," pripomenul riaditeľ baletu Jozef Dolinský.