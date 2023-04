Prípravné vzdelávanie sudcov vznikajúcich správnych súdov sa začalo

Bratislava 25. apríla (TASR) - V priestoroch knižnice Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR sa v pondelok 24. apríla začalo päťdňové prípravné vzdelávanie určené pre nových sudcov vznikajúcich správnych súdov a kandidátov na funkciu sudcov týchto súdov. Prezenčnou alebo dištančnou formou sa na ňom zúčastňuje 45 budúcich sudcov. TASR o tom informoval hovorca NSS SR Michal Hajtol.



"Odhodlanie nových sudkýň a sudcov správnych súdov na Slovensku vo mne vyvoláva pocit spokojnosti," povedal predseda NSS SR Pavol Naď. Hovoril tiež o záväzku posilnenia kvalitného správneho súdnictva v slovenskom súdnom systéme.



Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas podotkol, že nové správne súdy začnú čoskoro vykonávať svoju činnosť. "Organizačná a inštitucionálna časť, investície do budov, techniky a zázemia samy osebe nestačia. Osobne preto za omnoho dôležitejšie považujem to, aby sme v prvom rade investovali do ľudí," zdôraznil.



Vzdelávacie podujatie je rozdelené do piatich odborných panelov, pričom každý z nich trvá zväčša jeden pracovný deň. Témou prvého školiaceho dňa bol všeobecný úvod do problematiky verejnej správy a jej orgánov, zásady správneho konania, zákon o správnom konaní, ako aj ďalšie osobitné zákony upravujúce správne konanie.



Druhý a tretí deň je venovaný daňovej problematike. "Prednášky zahŕňajú okrem iného aj dôležitú oblasť, a to judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v zmieňovanej daňovej oblasti," priblížil hovorca.



Predposledný a posledný deň školenia bude zameraný na oblasť súdneho prieskumu rozhodnutí v sociálnych veciach a konanie vo veciach služobných pomerov príslušníkov ozbrojených síl a zborov. "Prípravné vzdelávanie nových sudcov správnych súdov a kandidátov na funkciu sudcov správnych súdov pokračuje aj v nasledujúcich mesiacoch ďalšími témami, ktoré sú naviazané na správne súdnictvo. Ide o oblasti, ako stavebné konanie a ochrana životného prostredia, problematika infozákona, konanie o správnych deliktoch, azyle či zaistení," podotkol Hajtol.



Prípravne vzdelávanie, ktoré sa v týchto dňoch uskutočňuje na NSS SR, sa koná v spolupráci s Justičnou akadémiou SR.