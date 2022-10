PRIPRAVTE SA: Na Slovensku bude 25. októbra čiastočné zatmenie Slnka

Bratislava 18. októbra (TASR) - Na Slovensku bude 25. októbra čiastočné zatmenie Slnka. Ide o najvýznamnejší astronomický úkaz v tomto roku. TASR o tom informovali slovenskí astronómovia.



Čiastočné zatmenie Slnka bolo na Slovensku pozorovateľné 10. júna minulého roka, no len s malou fázou. Nasledujúce bude vidieť 29. marca 2025. V tomto prípade bude fáza zatmenia ešte menšia. "Tohtoročné zatmenie si teda určite nenechajte ujsť, pohľad na 'odhryznuté Slnko' bude krásny," poznamenal predseda Slovenského zväzu astronómov Miloš Obert.



Tohtoročné zatmenie je podľa astronómov 55. zatmením zo série, ktorá sa začala 6. marca 1049 a skončí sa 11. mája 2347. Zatmenie bude viditeľné v Európe, severovýchodnej Afrike, Strednom východe a západnej Ázii. Maximálna fáza zatmenia v jednotkách priemeru slnečného disku nastane v strednej časti Ruska.



"Z nášho územia uvidíme zatmenie v celom priebehu," uviedol predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied Rudolf Gális.



Na pozorovanie zatmenia Slnka nie je potrebný ďalekohľad, no ľudia musia dbať na dostatočnú ochranu zraku, pretože hrozí jeho trvalé poškodenie. Najlepšie sú špeciálne okuliare s ochrannou fóliou na vizuálne pozorovanie alebo aj tmavé zváračské sklo. "Často odporúčané diskety nie sú najvhodnejšie, keďže neodfiltrujú infračervenú časť spektra," poukázali astronómovia.



"Pri pozorovaní ďalekohľadom filter umiestnime vždy pred objektív, nikdy nie do blízkosti okuláru, hrozí jeho poškodenie či prasknutie," upozornil vedúci sekretariátu Slovenského zväzu astronómov Pavol Rapavý. Dodal, že pri fotografovaní alebo videozázname je vhodné použiť objektívy s dlhou ohniskovou vzdialenosťou, keďže obraz Slnka v ohnisku objektívu s ohniskovou vzdialenosťou jeden meter je len deväť milimetrov.



'Kosáčiky' Slnka počas zatmenia uvidia ľudia aj cez dierkovú komoru. Tú v prírode dobre nahradia listy dostatočne hustej koruny stromu, pod ktorými uvidia obrazy 'odhryznutého Slnka', vysvetľujú. Odborníci tvrdia, že najbezpečnejším a najpohodlnejším spôsobom pozorovania zatmenia je metóda projekcie.



"Ak nemáte k dispozícii vhodné vybavenie, navštívte najbližšiu hvezdáreň, kde bude pripravená nielen pozorovacia technika, ale aj ochotní zamestnanci, ktorí vám povedia aj množstvo zaujímavostí nielen o zatmeniach," poukázal generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Marián Vidovenec.



Zo Slovenska bolo podľa astronómov úplné zatmenie Slnka viditeľné 8. júla 1842 a najbližšie bude až 7. októbra 2135.