Pripravujú sa úpravy v registri právnických osôb

Bratislava 17. januára (TASR) - V registri právnických osôb by sa v budúcnosti nemuseli zverejňovať údaje o adrese trvalého pobytu fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi alebo pôsobia v orgánoch právnickej osoby, prípadne sú spoločníkmi. Dôvodom je ochrana osobných údajov. Úprava má byť predmetom pripravovanej novely zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Vyplýva to z predbežnej informácie predloženej Štatistickým úradom SR.



V novele sa majú tiež vymedziť podmienky na poskytovanie údajov o konečných užívateľoch výhod žiadateľom, ktorí nie sú orgánmi verejnej moci ani oprávnenými osobami, výlučne na základe preukázania existencie oprávneného záujmu. Zaviesť sa majú aj procesné, technické a organizačné pravidlá pre tento druh poskytovania údajov.



V súčasnosti umožňuje zákon zverejňovať údaje o konečných užívateľoch výhod bez preukázania oprávneného záujmu na základe európskej smernice, ktorej znenie je však neplatné na základe rozsudku Súdneho dvora Európskej únie. "Preto je potrebné zabezpečiť ochranu súkromia konečných užívateľov výhod zodpovedajúcu požiadavkám rozsudku," vysvetlil predkladateľ.



Zároveň upozornil na potrebu zabezpečiť aj právo na informácie pre subjekty, ktoré môžu preukázať oprávnený záujem o poskytnutie údajov o konečnom užívateľovi výhod právnickej osoby zapísanej v registri právnických osôb, čo si vyžiada vytvorenie funkčného procesu na medzirezortnej úrovni vrátane finančného a technického zabezpečenia.



Zámerom je riešiť aj poskytovanie údajov z registra právnických osôb orgánu verejnej moci len v nevyhnutnom rozsahu relevantnom pre jeho úradnú činnosť. Pribudnúť má aj úprava zmlúv o poskytovaní údajov z registra medzi Štatistickým úradom SR a orgánmi verejnej moci.



V rámci novely sa uvažuje aj o úprave zákona o cestnej doprave, aby sa umožnilo pridelenie nového IČO dedičovi prevádzkovateľa taxislužby, ktorý je fyzickou osobou, ak tento dedič pokračuje v tejto podnikateľskej činnosti.



Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy návrhu zákona formou zasielania podnetov alebo návrhov do 29. januára. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je apríl.