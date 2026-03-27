Prípravujú štandardizované zmluvy medzi poisťovňami a nemocnicami
LOZ trvá na splnení záväzku vlády pripraviť návrh štandardizovaných zmlúv medzi ZP a nemocnicami.
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Príprava štandardizovaných zmlúv medzi zdravotnými poisťovňami (ZP) a nemocnicami má harmonogram, o ktorom priebežne rokujeme aj so zástupcami Lekárskeho odborového združenia (LOZ). Aktuálne sa nachádzame v štádiu pripomienkovania finálneho návrhu znenia štandardizovaných zmlúv. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR v reakcii na piatkové vyjadrenia LOZ, ktoré trvá na splnení záväzku vlády pripraviť návrh štandardizovaných zmlúv medzi ZP a nemocnicami. Tak bude podľa LOZ financovanie nemocníc spravodlivejšie a kontrolovateľné.
MZ zdôraznilo, že do procesu vstupujú okrem LOZ aj zdravotné poisťovne, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a jednotlivé stavovské organizácie v rámci segmentov zdravotnej starostlivosti. Všetci v rámci pracovnej skupiny, vrátane zástupcov LOZ, sú podľa MZ v plnej miere informovaní o všetkých aspektoch tejto prípravy.
Rezort ďalej ozrejmil, že v procese zostavovania rozpočtu verejného zdravotného poistenia vstupujú do výpočtu limitu verejných výdavkov takzvané štrukturálne (NPC) položky. „Pre rok 2026 platí, že zákonná valorizácia (medziročný nárast) miezd je súčasťou týchto položiek v limite verejných výdavkov zohľadnená objemom 294 miliónov eur,“ spresnilo MZ s tým, že táto suma kryje bazálnu zákonnú valorizáciu miezd a je súčasťou limitu verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Podľa rezortu takisto platí, že čím vyšší je nárast tzv. NPC položiek, medzi ktoré patrí aj zákonná valorizácia miezd, tým je menší priestor na financovanie ostatných rozvojových programov v zdravotníctve.
Predseda LOZ Peter Visolajský na piatkovej tlačovej konferencii uviedol, že LOZ odmieta tvrdenia lobistov a niektorých riaditeľov nemocníc, ktorí sa snažia pripísať rastúcu zadlženosť zdravotníckych zariadení valorizácii platov zdravotníckych pracovníkov. Tým, že prostriedky zo štátneho rozpočtu na mzdy majú byť rezortom zdravotníctva zaslané zdravotným poisťovniam, ktoré majú povinnosť poskytnúť ich nemocniciam, Visolajský sa pýta, kde v procese nastáva problém, ak nemocnice tvrdia, že tieto zdroje neregistrujú. Šéf lekárskych odborov zároveň tvrdí, že slovenské zdravotníctvo aj pacienti netrpia pre nedostatok financií, ale pre neporiadok vo financovaní nemocníc a slovenského zdravotníctva.
