Pripravujú zmenu definície neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Bratislava 3. februára (TASR) - Definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti by sa mala upraviť. Cieľom zmeny je bližšie určenie pacientov, ktorí si budú môcť privolať záchrannú zdravotnú službu a zabrániť tak jej zneužívaniu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý aktuálne pripravuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ZZS) zrealizujú viac ako 60 percent zásahov u pacientov, ktorí nie sú v priamom ohrození života alebo zdravia a mohli by byť liečení a ošetrovaní inak. "Vyťaženosť ambulancií ZZS pri riešení prípadov, ktoré by mohol riešiť iný typ starostlivosti, zvyšuje nedostupnosť pre opodstatnené zásahy a zároveň odčerpáva finančné zdroje," poukázal rezort zdravotníctva v predloženom materiáli.



Ministerstvo zdôrazňuje, že využitím ZZS na opodstatnené zásahy, keď sú pacienti v priamom ohrození života, sa zvýši jej dostupnosť a efektívne sa využijú dostupné zdroje bez navyšovania financovania ZZS. "Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu prostredníctvom zasielania podnetov či návrhov v rámci vecného zamerania do 15. 2. na adresu ministerstva," dodáva rezort.



Medzirezortné pripomienkové konanie by sa k novele zákona mohlo začať v apríli alebo v máji.