Bratislava 26. júna (TASR) - Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska by mohla vzniknúť 1. septembra. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády na jej vyhlásenie, ktoré ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Návrhom nariadenia vlády sa za chránené územia vyhlásia doteraz nedostatočne chránené pralesy a prírodné lesy Slovenska. Spolu to bude 76 lokalít v rôznych častiach SR. Lokality sú vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho. Celková výmera by mala byť 6462,42 hektára, vyplýva z materiálu.



Na celom území Pralesov Slovenska by mal platiť piaty stupeň ochrany. Tretina výmery rezervácie by podľa MŽP mala byť na biotopoch hlucháňa hôrneho. "Hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu prírodných procesov a dosiahnuť prirodzenú dynamiku vývoja lesných ekosystémov, ich špecifickú štruktúru a funkcie a vytvoriť tak predpoklady pre zachovanie biologickej rozmanitosti a funkcií ekosystémov," uvádza envirorezort.



Vlastníkom a správcom chránených území, ktoré majú byť súčasťou prírodnej rezervácie, vyplatil envirorezort náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania. "V súčasnosti sa vedie diskusia iba o zmene formy, či spôsobe náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania s jedným súkromným vlastníkom," uviedlo pre TASR tlačové oddelenie MŽP.



V návrhu rezort predpokladá výšku ročnej finančnej náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania štátneho podniku Lesy SR 113.080 eur pre celé územie.



Vyhlásenie prírodnej rezervácie má byť krokom pre plnenie programového vyhlásenia vlády týkajúce sa povinnej certifikácie Forest Stewardship Council (FCS) v štátnych lesoch, tvrdí ministerstvo v návrhu.