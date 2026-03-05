< sekcia Slovensko
Prírodovedci: Zonácia NAPANT by mala vychádzať z vedeckých poznatkov
NAPANT je rozlohou najväčším v rámci SR a zároveň územím mimoriadneho národného aj európskeho významu.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Prepracovanie návrhu zonácie Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) by malo viesť najmä k zabezpečeniu dôslednej ochrany všetkých biotopov hlucháňa hôrneho, k zaradeniu všetkých starých a prirodzených lesov do najvyššieho stupňa ochrany a k zabezpečeniu súladu dokumentu s požiadavkami Plánu obnovy a odolnosti SR a s právnymi záväzkami vyplývajúcimi z práva EÚ. Uviedol to Výbor Environmentálnej sekcie Prírodovedeckej fakulty (PF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave na sociálnej sieti.
NAPANT je rozlohou najväčším v rámci SR a zároveň územím mimoriadneho národného aj európskeho významu. Národný park patrí medzi kruciálne územia pre ochranu prírody na Slovensku s dôležitým zreteľom na karpatské vysokohorské ekosystémy. „Nastavenie zonácie úzko korešponduje s budúcim stavom a dynamikou autoregulačných mechanizmov vzácnych ekosystémov, so zachovaním unikátnej biologickej rozmanitosti, ale aj s reálnym rámcom starostlivosti o hodnotné prírodné dedičstvo,“ uviedli z fakulty.
Podľa nej by prepracovanie návrhu zonácie malo viesť aj k vytvoreniu jasnej koncepcie postupného presunu vybraných plôch zo zóny B do zóny A tak, aby sa NAPANT postupne približoval k limitom potrebným na splnenie kritérií Medzinárodnej únie ochrany prírody (IUCN) pre kategóriu národného parku. Prepracovanie zonácie by podľa fakulty malo viesť aj k tomu, aby zaradenie jednotlivých území do príslušných zón vychádzalo z objektívnych odborných kritérií rešpektujúcich ich ekologický význam a nedochádzalo k neodôvodnenému znižovaniu stupňa ochrany.
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave vníma úsilie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR posunúť proces zonácie národných parkov do záverečnej fázy schvaľovania. „Prostredníctvom svojho Výboru Environmentálnej sekcie však zároveň považuje za potrebné zdôrazniť, že ide o dokument, ktorý bude určovať režim ochrany územia na dlhé dekády, a aj z tohto dôvodu by mal byť založený na najaktuálnejších vedeckých poznatkoch, rešpektovať esenciálne ekologické princípy a dôsledne zohľadňovať primárne poslanie dotknutého územia,“ podotkli z fakulty s tým, že naplnenie týchto aspektov je možné uskutočniť len po dôslednom prepracovaní samotného návrhu.
Nový návrh zonácie NAPANT, ktorý predložilo MŽP SR, je súčasťou míľnika Nadobudnutie účinnosti a začatie uplatňovania vládnych vyhlášok, ktorými sa zriaďujú národné parky, ich zóny a chránené územia v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Ako zdôvodnil envirorezort, termín plnenia je v prvom štvrťroku tohto roka a ak by nedošlo k naplneniu míľnika, hrozia štátu značné hospodárske škody.
„Účelom vyhlásenia zonácie NAPANT je zabezpečenie priaznivého stavu predmetov ochrany, ktorými sú prioritné biotopy európskeho a národného významu, biotopy prioritných druhov európskeho a národného významu - rastlín i živočíchov, druhy vtákov a abiotické javy. Predmetom ochrany sú tiež prirodzené procesy a prirodzený vývoj prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na významnej časti NAPANT,“ dodal envirorezort.
