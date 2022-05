Prisatého kliešťa treba odstrániť pinzetou, olej sa neodporúča

Bratislava 8. mája (TASR) - Prisatého kliešťa treba odstrániť pinzetou, pričom je dôležité vybrať celé telo aj s hlavičkou. Neodporúča sa kvapkať na neho olej, pretože sa začne dusiť a natrávenú krv vyvráti späť do rany. Ak sa nepodarí odstrániť kliešťa celého, je lepšie vyhľadať zdravotnícku pomoc, radí Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Vyťahujte ho plynulým kolmým ťahom smerom od kože, postupujte pomaly a bez točenia. Kliešťa nevykrúcajte prudko do strán, mohli by ste ho pretrhnúť. Najdôležitejšie je nepoškodiť a nerozmliaždiť ho," odporúčajú odborníci. Ak sa nepodarí odstrániť kliešťa celého je lepšie vyhľadať zdravotnícku pomoc.



Po jeho odstránení je potrebné miesto prisatia ihneď vydezinfikovať liehom či jódovou tinktúrou z lekárne, prípadne iným prípravkom s obsahom alkoholu. Vydezinfikovať treba aj pinzetu a povrchy, na ktoré dopadla tekutina z poškodeného tela nacicaného kliešťa. "Kliešťa po odstránení nikdy nemliaždite prstami. Hoďte ho do wc misy a ihneď spláchnite, vyhoďte ho do koša v uzavretej nádobe alebo v uzavretom vrecúšku, prípadne kliešťa dôsledne znehybnite lepiacou páskou a takto ho vyhoďte do koša," podotkol Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ.



ÚVZ zároveň pripomína, že v rámci prevencie je lepšie vyhýbať sa miestam s vyšším predpokladom výskytu kliešťov, teda okrajom lesov, vyšším porastom tráv či krovinám. V prírode odborníci odporúčajú používať repelent a nosiť oblečenie, ktoré pokrýva časti tela čo najviac. "Hlavne dlhé nohavice, ponožky, do ktorých si zasuniete nohavice, vhodnejší je svetlý odev, na ktorom parazita skôr zbadáte," spresnili. Hneď po návrate domov radia dôkladne prekontrolovať celé telo a osprchovať sa.