Prísediaci disciplinárny senát NSS by mohol dostať mesačnú odmenu

Bratislava 2. októbra (TASR) – Rezort spravodlivosti navrhuje prísediacemu disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR mesačnú paušálnu odmenu vo výške 100 eur. Vyplýva to z návrhu vyhlášky o odmene prísediaceho disciplinárneho senátu, ktorá je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková uviedla, že ide o paušálnu sumu, ktorá aj doteraz prináležala prísediacim disciplinárnych senátov. "To nie je profesionálny sudca, ktorý nonstop zasadá. Pôjde o disciplinárne senáty tvorené jednak z profesionálnych sudcov a časti nesudcov. Majú to byť exekútori, ak sa bavíme o veciach, ktoré súvisia s exekútormi, notári, ak sa bavíme o veciach, ktoré súvisia s notármi," podotkla.



Neobáva sa, že by o pozície prísediacich nebol záujem. "Ak budú relevantné pripomienky v rámci pripomienkového konania, tak sa na ne pozriem. Súvisí to aj s dopadom na štátny rozpočet. Ja som otvorená dialógu," dodala. Účinnosť vyhlášky sa navrhuje od 1. decembra, odkedy by mohol začať platiť disciplinárny poriadok NSS SR. Ten je momentálne v legislatívnom procese, parlament ho posunul do druhého čítania.



Disciplinárne senáty by mali tvoriť traja sudcovia NSS SR a dvaja prísediaci z nesudcovského prostredia. Disciplinárne konanie pred NSS SR je koncipované ako návrhové konanie a je nastavené ako jednostupňové. Odvolanie má byť prípustné len proti disciplinárnemu rozhodnutiu, ktorým sa ukladá najprísnejšia sankcia spočívajúca v odvolaní z funkcie. Návrh nového disciplinárneho súdneho poriadku tiež stanovuje pre disciplinárny senát spravidla trojmesačnú alebo za splnenia zákonných podmienok šesťmesačnú lehotu na vydanie disciplinárneho rozhodnutia.