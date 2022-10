Príslušníci menšín vydali vyhlásenie za zastavenie vlny nenávisti

Bratislava 19. októbra (TASR) - Príslušníci národnostných, jazykových i náboženských menšín nechcú žiť v krajine, v ktorej budú tolerované nenávistné prejavy vrátane takýchto vyjadrení z úst politických lídrov. Zdôraznili to v spoločnom vyhlásení, v ktorom zároveň vyzývajú všetkých, "ktorí svojimi právomocami vedia vlnu nenávisti zastaviť", aby konali. O stanovisku, pod ktoré sa podpísala desiatka organizácií a vyše 20 osobností, informuje splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky, takisto jeden zo signatárov.



"Ako predstavitelia menšín neraz čelíme odlišnému väčšinovému názoru, ktorý je presadzovaný násilným spôsobom. Stávame sa terčom predsudkov a nie je nám cudzí ani pocit diskriminácie," napísali v stanovisku. Poukázali zároveň, že minulotýždňová vražda dvoch ľudí z LGBTI komunity vedená nenávisťou je príkladom toho, ako je od slov k fatálnym činom len malý krok. "My príslušníci menšín nechceme žiť v krajine, kde sú takéto zhubné a nenávistné prejavy tolerované, a to dokonca aj z úst tých, ktorí majú našu krajinu viesť a byť pre všetkých príkladom," napísali.



Vyzvali kompetentných, aby konali a šírenie nenávisti a homofóbie zastavili. "Slovensko musí byť vlasťou všetkých, ktorí sa v ňom rozhodli žiť, musí byť spoločenstvom rovnocenných a rovnoprávnych občanov. Ich špecifická kultúra, vierovyznanie, svetonázor, sexuálna orientácia či jazyky, ktorými hovoria, totiž žiadneho z nich zo spoločnosti nevylučuje," zdôraznili. Vyhlásením chcú zároveň upozorniť, že mlčanie nesmie dať príležitosť opakovaniu podobných tragédií len preto, že zlo bolo hlasnejšie ako väčšina dobrých a slušných ľudí.