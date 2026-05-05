Príslušníkom obecnej polície sa bude môcť po novom stať iba občan SR
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Príslušníkom obecnej polície sa bude po novom môcť stať výlučne štátny občan SR. Vyplýva to z novely zákona o obecnej polícii, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok schválila. Stojí za ňou skupina poslancov za koaličnú SNS. Zmenu odôvodňuje posilnením bezpečnosti obyvateľov a upevnením dôvery v obecné polície.
„Cieľom tejto úpravy je zaviesť explicitnú podmienku štátneho občianstva ako základného predpokladu na výkon funkcie príslušníka obecnej polície, ktorá je súčasťou verejnej moci zabezpečujúcej poriadkovú zložku v územnej samospráve. Zákonné zakotvenie tejto podmienky reaguje na potrebu posilniť personálnu integritu a hodnotové väzby príslušníkov obecnej polície voči SR,“ priblížili predkladatelia.
Pri príslušníkoch obecnej polície, ktorí nie sú občania SR a budú k 31. decembru 2026 v pracovnom pomere k obci, sa bude podmienka štátneho občianstva považovať za splnenú. „Nová podmienka štátneho občianstva sa tak plne uplatní pri budúcich prijímaniach do obecnej polície, bez spätného zásahu do právnych vzťahov vzniknutých v súlade s doterajším právnym stavom,“ uvádza sa v návrhu.
Okrem podmienky štátneho občianstva bude musieť príslušník obecnej polície naďalej spĺňať existujúce podmienky bezúhonnosti, veku nad 21 rokov aj telesnej, duševnej a odbornej spôsobilosti.
Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.
