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Príslušníkom polície a hasičom odovzdali novú špecializovanú techniku
Medzi odovzdanou technikou je 20 nových terénnych automobilov pre potreby polície určených na ochranu hraníc s Ukrajinou.
Autor TASR
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Orechová Potôň 8. júna (TASR) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) spolu s prezidentkou Policajného zboru Janou Maškarovou a prezidentom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adriánom Mifkovičom odovzdali policajtom a hasičom novú špecializovanú techniku na plnenie úloh v teréne, pri mimoriadnych udalostiach a ochrane štátnych hraníc. Slávnostné odovzdanie techniky sa uskutočnilo v pondelok popoludní v areáli Slovakia Ringu v Orechovej Potôni (okres Dunajská Streda).
Medzi odovzdanou technikou je 20 nových terénnych automobilov pre potreby polície určených na ochranu hraníc s Ukrajinou. „Cena jedného vozidla je 78.720 eur s DPH, štandardná cenníková cena je o 22 percent vyššia,“ povedal minister. Uskutočnila sa aj prvá časť dodávky 15 terénnych vozidiel pre HaZZ. Do konca júna má byť odovzdaných celkovo 50 týchto vozidiel. Hasiči budú mať k dispozícii tiež 20 nových záchranných plavidiel.
Šutaj Eštok informoval, že prišlo aj k dodaniu posledných troch hasičských vozidiel Scania 4x4. „Celkovo k dnešnému dňu je v rámci HaZZ dodaných 80 vozidiel Scania 4x4,“ ozrejmil. Zároveň avizoval snahy pokračovať v modernizácii techniky aj naďalej. „Obnovu (techniky, pozn. TASR) potrebujeme dokončiť na všetkých staniciach,“ doplnil Mifkovič. Potrebných bude podľa jeho slov zabezpečiť ďalších 70 pick-upov a minimálne 40 vozidiel. „To je úloha do budúceho obdobia,“ povedal.
Maškarová priblížila, že 20 nových terénnych automobilov bude slúžiť hraničnej a cudzineckej polícii v Sobranciach a mobilnej zásahovej jednotke. „Sedemnásť vozidiel je v polepe ,polícia‘, tie budú slúžiť najmä na hraničný dozor. Tri vozidlá sú v zelenej farbe, budú zaradené na mobilnú zásahovú jednotu,“ dodala s tým, že ide o výraznú obmenu a modernizáciu techniky polície.
Medzi odovzdanou technikou je 20 nových terénnych automobilov pre potreby polície určených na ochranu hraníc s Ukrajinou. „Cena jedného vozidla je 78.720 eur s DPH, štandardná cenníková cena je o 22 percent vyššia,“ povedal minister. Uskutočnila sa aj prvá časť dodávky 15 terénnych vozidiel pre HaZZ. Do konca júna má byť odovzdaných celkovo 50 týchto vozidiel. Hasiči budú mať k dispozícii tiež 20 nových záchranných plavidiel.
Šutaj Eštok informoval, že prišlo aj k dodaniu posledných troch hasičských vozidiel Scania 4x4. „Celkovo k dnešnému dňu je v rámci HaZZ dodaných 80 vozidiel Scania 4x4,“ ozrejmil. Zároveň avizoval snahy pokračovať v modernizácii techniky aj naďalej. „Obnovu (techniky, pozn. TASR) potrebujeme dokončiť na všetkých staniciach,“ doplnil Mifkovič. Potrebných bude podľa jeho slov zabezpečiť ďalších 70 pick-upov a minimálne 40 vozidiel. „To je úloha do budúceho obdobia,“ povedal.
Maškarová priblížila, že 20 nových terénnych automobilov bude slúžiť hraničnej a cudzineckej polícii v Sobranciach a mobilnej zásahovej jednotke. „Sedemnásť vozidiel je v polepe ,polícia‘, tie budú slúžiť najmä na hraničný dozor. Tri vozidlá sú v zelenej farbe, budú zaradené na mobilnú zásahovú jednotu,“ dodala s tým, že ide o výraznú obmenu a modernizáciu techniky polície.