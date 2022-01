Príspevky do 18. ročníka Novinárskej ceny je možné poslať do 1. marca

Bratislava 11. januára (TASR) - Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila 18. ročník Novinárskej ceny. Príspevky je možné prihlásiť do 1. marca. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v máji 2022. TASR o tom informovala Júlia Birčáková z nadácie. Odborná porota bude vyberať v rámci trinástich žánrových a šiestich špeciálnych kategórií.



Súťaž je určená pre novinárov z printových, audiovizuálnych a online médií, ale aj pre občanov publikujúcich príspevky vo forme blogov, článkov na sociálnych sieťach alebo podcastov bez profesionálnej podpory redakcie či vydavateľstva.



"V Nadácii otvorenej spoločnosti si veľmi vážime prácu našich novinárok a novinárov a ich prínos pre udržanie demokracie, slobody prejavu a nezávislosti médií. Sme veľmi vďační, že máme už 18 rokov možnosť aspoň symbolicky oceniť ich prácu a vyzdvihnúť to najlepšie, čo slovenská žurnalistika ponúka. Sme radi, že môžeme odovzdávať ocenenie aj v kategórii neprofesionálnej žurnalistiky a objaviť nové talenty. Myslím si, že je veľmi dôležité pripomínať si, že objektívne spravodajstvo v našej spoločnosti nebolo vždy samozrejmosťou," povedala správkyňa Nadácie otvorenej spoločnosti Andrea Erdősová.



Zároveň zdôraznila, že hoci vyhlasovateľom Novinárskej ceny je Nadácia otvorenej spoločnosti, o víťazoch rozhoduje nestranná porota zložená z nezávislých odborníkov v daných kategóriách. "Takto zaručujeme, že tí najlepší z najlepších budú vybraní nestranne, čo najobjektívnejšie, podľa hlasovania jednotlivých porôt", dodala Erdősová.



Príspevky je možné do súťaže posielať pomocou online formulára na www.novinarskacena.sk. Prihlásiť ich môžu autori, redakcie, odborné organizácie či široká verejnosť. Práce v jednotlivých kategóriách budú hodnotiť viacčlenné odborné poroty, špeciálne ceny bude vyhodnocovať Rada súťaže. Verejnosť sa bude môcť zapojiť do hodnotenia v špeciálnej kategórii Česko-slovenská cena verejnosti.