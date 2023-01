Príspevky do 19.ročníka Novinárskej súťaže je možné poslať do 1. marca

Bratislava 12. januára (TASR) - Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila 19. ročník Novinárskej ceny. Príspevky je možné poslať do 1. marca. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v máji. Odborná porota bude vyberať v rámci 13 žánrových kategórií. Novinkou je redukcia špeciálnych cien na dve.



"Kvalitné médiá sú životne dôležité pre rozvoj demokracie a otvorenej spoločnosti, obzvlášť v dobe, keď ich tradičnú funkciu informačného zdroja prebrali takmer ničím neregulované sociálne siete. Novinársku cenu organizujeme, aby sme na kvalitu upozornili a zároveň vyzdvihli prácu konkrétnych novinárov," skonštatoval riaditeľ spoločnosti Fedor Blaščák.



Novinárska cena ocení príspevky v 13 žánrových kategóriách písanej a audiovizuálnej žurnalistiky. Novinkou je redukcia špeciálnych cien na dve – Cenu otvorenej spoločnosti a Československú cenu verejnosti, v ktorej o víťaznej práci rozhoduje slovenská aj česká verejnosť.



Zmenou je tiež obmedzenie počtu povolených prihlásených príspevkov. Do jednej kategórie je možné poslať maximálne dve prihlášky, príspevky od jedného autora môžu byť prihlásené do maximálne dvoch kategórií. Maximálny počet prác jedného autora v celej súťaži je obmedzený na tri. Do súťaže môžu byť prihlásené samostatné príspevky. Série sú povolené len v prípade, že ide o práce na pokračovanie, ktoré na seba tematicky nadväzujú, a to maximálne tri príspevky v rámci jednej série.



Prihlášky je možné do súťaže posielať pomocou on-line formulára na www.novinarskacena.sk. Prihlásiť ich môžu autori, redakcie, odborné organizácie či široká verejnosť. Práce v jednotlivých kategóriách budú hodnotiť odborné poroty, nominácie na špeciálne ceny bude vyhodnocovať rada súťaže.