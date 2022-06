Príspevky za ubytovanie odídencov sa zvýšia

Bratislava 16. júna (TASR) - Príspevky za ubytovanie pre odídencov sa zvýšia. Cieľom zmeny je motivovať poskytovateľov ubytovania k udržaniu ubytovacích kapacít a tiež rozšíreniu ponuky ubytovania zo strany súkromného aj neziskového sektora. Vyplýva to z návrhu o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca, ktorý schválila vláda na štvrtkovom online zasadnutí. Príspevok sa podľa nariadenia poskytuje od začiatku júna do konca septembra.



Príspevok za ubytovanie odídenca nad 15 rokov bude osem eur za jednu noc. Za ubytovanie odídenca, ktorý nedovŕšil 15 rokov, poskytne štát štyri eurá za noc.



V nebytových priestoroch slúžiacich na krátkodobé ubytovanie bude podľa materiálu príspevok vyplácaný vo výške 12 eur za noc ubytovania odídenca, nad vek 15 rokov. V prípade odídencov do 15 rokov bude príspevok šesť eur za noc.



Nariadenie taktiež určuje aj maximálnu výšku príspevku, ktorú je možné vyplatiť za poskytovanie ubytovania v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie, podľa počtu miestností. V prípade jednej obytnej miestnosti bude maximálna výška 570 eur. Za dve izby bude vyplatených najviac 860 eur. Za tri miestnosti vyplatí štát maximálne 1140 eur a za štyri a viac izieb 1430 eur.



Vzor zmluvy o poskytovaní ubytovania zostáva podľa rezortu vnútra nezmenený. Novým nariadením zároveň štát zohľadňuje výdavky ďalších oprávnených osôb súvisiacich s poskytovaním ubytovania, podotkol šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽANO).