Príspevok do AVF by mali platiť aj zahraniční poskytovatelia AVMS
Vyplýva to z novely zákona o AVF, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Povinnosť poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb (AVMS) na požiadanie odvádzať príspevok do Audiovizuálneho fondu (AVF) by sa mala rozšíriť aj na zahraničné subjekty. Vyplýva to z novely zákona o AVF, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
„Hlavným zámerom je zaviesť primeraným a nediskriminačným spôsobom aj pre poskytovateľov AVMS, ktorí nemajú svoje sídlo v SR, no napriek tomu poskytujú služby na našom území a ich služba je cielená na slovenských zákazníkov, povinnosť platiť príspevok do AVF a tiež priamo investovať do slovenskej audiovizuálnej produkcie,“ ozrejmil rezort kultúry.
Poukázal na to, že úprava vychádza zo smernice Európskej únie (EÚ) o AVMS, ktorá reaguje na prudký rozvoj globálnych streamovacích platforiem poskytujúcich svoje služby a generujúcich zisky aj v členských štátoch EÚ. „Ustanovenie smernice umožňuje členským štátom, aby v prípade, že od domácich poskytovateľov AVMS požadujú príspevok na výrobu audiovizuálnych diel, toto požadovali aj od zahraničných poskytovateľov, ktorí svoje služby zameriavajú na divákov v danom štáte,“ objasnil.
Základom výpočtu príspevku poskytovateľa by mali byť jeho celkové príjmy za posledný kalendárny rok získané v SR. Výška príspevku má byť stanovená na 0,5 percenta z tohto základu. Poskytovateľ AVMS by mal po novom zároveň v priebehu kalendárneho roka realizovať priamu investíciu vo výške troch percent z celkových príjmov do vývoja a výroby slovenských audiovizuálnych diel, ich jazykových mutácií, prípadne slovenskej jazykovej podoby zahraničných diel.
Ministerstvo upozornilo, že tzv. cezhraničné príspevky má v súčasnosti zavedených 14 členských štátov. Má ich buď vo forme príspevkov do vnútroštátnych fondov, vo forme priamych investícií do audiovizuálnej produkcie alebo kombináciou týchto dvoch foriem. „Výška cezhraničných príspevkov sa v jednotlivých členských štátoch líši, no vo všeobecnosti sa pohybuje v rozmedzí medzi 1,5 až päť percent z príjmov dosiahnutých v danom členskom štáte, výnimkou je Francúzsko, kde môže výška investičnej povinnosti dosahovať až 25 percent a Taliansko, kde sa výška pri priamej investície pohybuje v rozmedzí 16 až 20 percent,“ dodal rezort.
Úprava má v prípade schválenia nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.
„Hlavným zámerom je zaviesť primeraným a nediskriminačným spôsobom aj pre poskytovateľov AVMS, ktorí nemajú svoje sídlo v SR, no napriek tomu poskytujú služby na našom území a ich služba je cielená na slovenských zákazníkov, povinnosť platiť príspevok do AVF a tiež priamo investovať do slovenskej audiovizuálnej produkcie,“ ozrejmil rezort kultúry.
Poukázal na to, že úprava vychádza zo smernice Európskej únie (EÚ) o AVMS, ktorá reaguje na prudký rozvoj globálnych streamovacích platforiem poskytujúcich svoje služby a generujúcich zisky aj v členských štátoch EÚ. „Ustanovenie smernice umožňuje členským štátom, aby v prípade, že od domácich poskytovateľov AVMS požadujú príspevok na výrobu audiovizuálnych diel, toto požadovali aj od zahraničných poskytovateľov, ktorí svoje služby zameriavajú na divákov v danom štáte,“ objasnil.
Základom výpočtu príspevku poskytovateľa by mali byť jeho celkové príjmy za posledný kalendárny rok získané v SR. Výška príspevku má byť stanovená na 0,5 percenta z tohto základu. Poskytovateľ AVMS by mal po novom zároveň v priebehu kalendárneho roka realizovať priamu investíciu vo výške troch percent z celkových príjmov do vývoja a výroby slovenských audiovizuálnych diel, ich jazykových mutácií, prípadne slovenskej jazykovej podoby zahraničných diel.
Ministerstvo upozornilo, že tzv. cezhraničné príspevky má v súčasnosti zavedených 14 členských štátov. Má ich buď vo forme príspevkov do vnútroštátnych fondov, vo forme priamych investícií do audiovizuálnej produkcie alebo kombináciou týchto dvoch foriem. „Výška cezhraničných príspevkov sa v jednotlivých členských štátoch líši, no vo všeobecnosti sa pohybuje v rozmedzí medzi 1,5 až päť percent z príjmov dosiahnutých v danom členskom štáte, výnimkou je Francúzsko, kde môže výška investičnej povinnosti dosahovať až 25 percent a Taliansko, kde sa výška pri priamej investície pohybuje v rozmedzí 16 až 20 percent,“ dodal rezort.
Úprava má v prípade schválenia nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.