Príspevok do Medzinárodného vyšehradského fondu sa zvýši

Bratislava 14. októbra (TASR) - Slovensko bude po novom prispievať do Medzinárodného vyšehradského fondu o 500.000 eur viac. Rovnako ako ostatné krajiny V4 tak bude ročne prispievať sumou 2,5 milióna eur. Vyplýva to z návrhu na zvýšenie pravidelného ročného príspevku Slovenskej republiky do Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý vláda schválila na štvrtkovom rokovaní.



Ročný rozpočet fondu je v súčasnosti osem miliónov eur, pričom každá krajina V4 doň prispieva sumou dva milióny eur. Zvýšenie rozpočtu o dva milióny eur, teda zo súčasných osem na desať miliónov eur, iniciovalo poľské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. Návrh schválili predsedovia vlád krajín V4 v Krakove 17. februára 2021.



Zvýšenie rozpočtu má umožniť ďalší rozvoj jeho operačných aktivít v oblasti mobility mládeže, posilniť jeho viditeľnosť a zvýšiť povedomie o V4 medzi budúcimi generáciami.



Prostriedky Medzinárodného vyšehradského fondu slúžia na podporu grantov, štipendií a rezidenčných programov v oblasti kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, výmeny umelcov a mladých ľudí či projekty na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu.