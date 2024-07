Príspevok na pohreb by sa mohol zvýšiť na 200 eur, navrhla SNS

Bratislava 12. júla (TASR) - Príspevok na pohreb by sa mohol zvýšiť o viac ako 120 eur, pozostalí by tak mohli dostať až 200 eur. Cieľom je zlepšiť finančnú podporu pri zabezpečovaní pohrebu a zmiernenie zaťaženia pozostalých. Vyplýva to z návrhu novely zákona o príspevku na pohreb, ktorý predložili poslanci SNS a aktuálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Navrhovaná úprava zákona zvyšuje príspevok na pohreb zo sumy 79,67 eura na 200 eur, čím reflektuje infláciu a zmeny cien pohrebných služieb za posledných 17 rokov. Zvýšenie príspevku je nevyhnutné na zmiernenie finančného zaťaženia rodín v období straty blízkej osoby," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.



Poslanci SNS spresnili, že zvýšením príspevku by sa mohla zlepšiť finančná podpora pre pozostalých. V správe uviedli, že od poslednej úpravy výšky príspevku na pohreb v roku 2007 došlo k výraznému nárastu životných nákladov, vrátane cien pohrebných služieb. To podľa nich spôsobilo, že aktuálna suma príspevku nie je dostatočná na pokrytie nákladov spojených s pohrebom.



Návrh zákona by mohol nadobudnúť účinnosť od januára 2025.