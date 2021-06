Štát by mal poskytovať financie na pamätník M. R. Štefánika na Bradle

Bratislava 2. júna (TASR) – Pri vytváraní trvalého finančného mechanizmu, ktorý má každoročne pomôcť zveľaďovať areál pamätníka M. R. Štefánika na Bradle, neplánuje Ministerstvo kultúry (MK) SR spolupracovať s ministerstvom obrany. Príspevok pôjde len z kapitoly rezortu kultúry. Pred stredajším rokovaním vlády to potvrdila ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO), odvoláva sa pritom na rovnaký model, aký je uplatňovaný pri príspevku pre Národný cintorín v Martine.



Ministerka odpovedala na otázku TASR, či by vzhľadom na fakt, že M. R. Štefánik bol aj vojenský pilot a armádny generál, nemalo prísť k užšej spolupráci na financovaní údržby jeho pamätníka medzi rezortmi kultúry a obrany, analogicky, ako je tomu v prípade kooperácie rezortov pri budúcnosti Múzea SNP v Banskej Bystrici.



"V tomto prípade chceme uplatniť podobné ustanovenie, ako je to v zákone o meste Martin, ako centre národnej kultúry Slovákov, kde je definovaný príspevok ministerstva kultúry pre Národný cintorín,“ vysvetlila Milanová.



Štát by mal každoročne poskytovať finančný príspevok na údržbu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) - pamätníka M. R. Štefánika na Bradle. Príspevok by mal riešiť aj ochranu vizuálneho vnímania pamiatky, narúšanú neudržiavanou vysokou zeleňou v okolí. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zásluhách M. R. Štefánika, ktorú Ministerstvo kultúry (MK) SR v pondelok (31. 5.) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Ministerstvo bude príspevok adresovať samosprávam, ktoré na údržbu areálu Bradlo vyčleňujú príspevky v rámci svojich rozpočtov - mestu Brezová pod Bradlom a obciam Priepasné a Košariská. Maximálna výška štátneho príspevku sa bude rovnať sume, ktorú alokujú samosprávy vo svojich rozpočtoch.