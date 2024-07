Rozpočet Fondu na podporu športu sa má zvýšiť na 60 miliónov eur ročne

Bratislava 24. júla (TASR) - Rozpočet Fondu na podporu športu (FnPŠ) by sa mal navýšiť zo súčasných 20 na 60 miliónov eur ročne. Rozšíri sa aj predmet jeho činnosti či počet členov dozornej rady, zmení sa tiež proces voľby riaditeľa fondu. Zmena sa má dotknúť aj schvaľovania projektov športovej infraštruktúry národného významu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o FnPŠ, ktorý je do 29. júla v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).



"Cieľom návrhu je podporiť výstavbu a obnovu športovej infraštruktúry a športovej infraštruktúry národného významu, upraviť pravidlá na efektívne čerpanie finančných prostriedkov z fondu a aplikovať poznatky z aplikačnej praxe," vysvetlilo v predkladacej správe Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRaŠ) SR.



Činnosť fondu by sa mala rozšíriť po novom aj o vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu. V prípade riaditeľa fondu novela vypúšťa postup výberového konania, správna rada ho má vymenovávať a odvolávať na návrh predsedu správnej rady.



Ďalej sa navrhuje úprava odborných komisií. "Na účely posúdenia žiadostí sa navrhuje zriadiť primárne jedna stála odborná komisia, avšak v prípade potreby spracovania väčšieho rozsahu výziev a samotných žiadostí je možné zriadiť i ďalšie odborné komisie," vysvetlili predkladatelia návrhu. Zmenu argumentujú skúsenosťami z aplikačnej praxe. "Preukázala, že neustále nové vytváranie komisií pre infraštruktúru pri jednotlivých infraštruktúrnych výzvach bolo administratívne náročné a neflexibilné," upozornili.



Novela má tiež ambíciu zjednodušiť a urýchliť schvaľovací proces poskytovania príspevku v programe športová infraštruktúra národného významu. "Podľa novej právnej úpravy by správna rada rozhodovala o poskytnutí príspevku na projekt v sume vyššej ako 5.000.000 eur, najviac však v sume 10.000.000 eur. V prípade projektov nad 10 miliónov bude správna rada predkladať návrhy na poskytnutie príspevku na schválenie vláde.



"Z dôvodu zabezpečenia efektívnejšej kontroly činnosti správnej rady sa navyšuje počet členov dozornej rady zo súčasných troch členov na piatich členov, pričom dvoch členov dozornej rady bude vymenovávať a odvolávať minister bez návrhu," vysvetlilo MCRaŠ ďalšiu z navrhovaných zmien.



Novela má platiť od 1. januára 2025.



FnPŠ je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu a rozvoj športu v SR, zriadili ju zákonom v roku 2019.