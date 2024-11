Príspevok za ubytovanie odídencov bude na 60 dní

Bratislava 28. novembra (TASR) - Novoprichádzajúci odídenci z Ukrajiny budú môcť namiesto 120 dní zotrvať v azylovom zariadení 60 dní. Príspevok za ubytovanie odídenca sa bude môcť poskytovať len počas 60 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území SR. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorou sa mení aj zákon o azyle. Zmeny sa do zákona dostali v druhom čítaní cez pozmeňujúci návrh. O novele parlament rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci Národnej rady (NR) SR novelu schválili vo štvrtkovom hlasovaní.



Predkladatelia odôvodňujú zmenu podmienok ubytovania odídencov v azylovom zariadení a poskytovania príspevku za ubytovanie potrebou konsolidácie verejných financií. Poskytovanie ubytovania v azylovom zariadení a poskytovanie príspevku za ubytovanie zraniteľných osôb sa podľa novej úpravy nemení. Zmeny pri ubytovaní odídencov majú byť účinné od 1. marca 2025, aby sa vytvoril čas na prispôsobenie sa odídencov novým podmienkam ubytovania.



Pre odídencov, ktorí nadobudli, respektíve nadobudnú tento status prvýkrát do 28. februára 2025, bude v súvislosti s ubytovaním zachovaná priaznivejšia právna úprava. Priaznivejšia právna úprava bude platiť aj pre poskytovanie príspevku za ubytovanie takéhoto odídenca.



Naposledy sa podmienky pre odídencov menili od 1. júla. Príspevok za ubytovanie odídenca sa od tohto termínu poskytuje iba prvých 120 dní. Výnimkou sú zraniteľné skupiny, ako deti do piatich rokov, osoby, ktoré sa o ne starajú, ľudia so závažným zdravotným postihnutím či seniori nad 65 rokov.



Súčasťou schválenej novely sú aj legislatívne opatrenia na zavedenie elektronizácie procesov evidencie cudzincov a možnosť vydávania ID karty ako dokladu pre odídencov z Ukrajiny. Elektronizácia evidencie je míľnikom v Pláne obnovy a odolnosti SR a novela zákona musí byť preto prijatá do konca roka.



"Legislatívna úprava sa navrhuje aj v súvislosti s požiadavkou vyplývajúcou z aplikačnej praxe v prípade overovania pozvaní pozývateľov, ktorí sú právnickými osobami, a to tak, aby sa odbúrala nadmerná administratívna záťaž pre pracovníkov overujúcich tieto doklady," uviedol rezort vnútra v materiáli.



Opozícia zmenu pri ubytovaní pre odídencov skritizovala. "Zmenu prepašovali cez pozmeňujúci návrh v skrátenom konaní, bez konzultácie s organizáciami, ktoré odídencom z Ukrajiny pomáhajú," skonštatovala poslankyňa NR SR Zuzana Števulová (PS). Namietala aj ďalšie zmeny plynúce z novely. Mieni, že nezlepšia situáciu s nedostupnými termínmi na cudzineckej polícii. "Od polovice decembra bude možné komunikovať s cudzineckou políciou a podať niektoré žiadosti elektronicky. Väčšina z 270.000 cudzincov však bude potrebovať aktiváciu svojho pobytového preukazu. To paradoxne vytvorí ešte väčší nápor na poddimenzovanú cudzineckú políciu," dodala.