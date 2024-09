Prístup k tehotným študentkám a študentom s deťmi na VŠ sa mení

Bratislava 1. septembra (TASR) - Na vysokých školách (VŠ) sa upraví prístup k podpore tehotných študentiek a študentov, ktorí sa starajú o deti do troch rokov. Zmeny sa dotknú aj študentov, ktorí sa starajú o dieťa so zdravotným postihnutím mladšie ako päť rokov. Úprava sa týka najmä učebných plánov, prerušení štúdia a platenia školného. Vyplýva to z novely zákona o vysokých školách, ktorá v nedeľu nadobudla účinnosť.



"V oblasti školného už v súčasnosti nie je vylúčené, aby vysoké školy mali upravené zníženie alebo úplné odpustenie školného pre túto skupinu, avšak aplikačná prax ukázala, aby úľava na školnom bola upravená generálne na úrovni zákona," vysvetlili predkladatelia novely vysokoškolského zákona, ktorú v júni prijal parlament. Novela upravuje, za akých podmienok môže rektor VŠ odpustiť školné pri tehotných študentkách a študentoch starajúcich sa o dieťa do troch rokov.



Vysoká škola má podľa novej právnej úpravy vytvárať zodpovedajúce podmienky štúdia pre tehotné študentky a pre študentov, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako tri roky, bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. "VŠ prihliada na potreby týchto študentov najmä pri tvorbe študijných plánov, povoľovaní prerušenia štúdia a určovaní najdlhšieho celkového obdobia prerušenia štúdia," ozrejmili predkladatelia.



Zároveň sa podľa novej legislatívy budú zohľadňovať pri počte hodín ustanovenia, ktoré upravujú záťaž študenta prostredníctvom ECTS kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System). Každý študijný program má určenú záťaž pre jednotlivé predmety vyjadrenú v ECTS kreditoch. Štandardná záťaž sa vyjadruje počtom 60 kreditov u študijných programov prvého stupňa, druhého stupňa alebo študijných programov spájajúcich prvý a druhý stupeň bez ohľadu na formu štúdia. Doterajšie znenie zákona podľa predkladateľov nezohľadňovalo rovnaké definovanie záťaže študenta v dennej a externej forme štúdia pri definovaní váhy 1 ECTS kreditu.