Prístup vojakov k rehabilitačným zariadeniam MO by sa mohol zlepšiť

Bratislava 22. septembra (TASR) - Prístup vojakov k rehabilitačným a liečebným zariadeniam Ministerstva obrany (MO) SR a čerpanie preventívnej rehabilitácie v nich by sa mohli zlepšiť. Je to cieľom novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.



"Zámerom novely je zlepšenie prístupu väčšieho počtu príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR k rehabilitačným zariadeniam a liečebným kúpeľom, ktoré sú v kompetencii alebo ich odporúča MO SR," argumentuje predkladateľ novely Juraj Krúpa (OĽANO). Má ísť o systematizáciu procesu tak, aby príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR mali možnosť v daných termínoch čerpať preventívne rehabilitácie prednostne pred tým, ako by mohli čerpať tzv. aktívny odpočinok.



Dôvodová správa vysvetľuje, že je súčasťou komplexnej starostlivosti o profesionálneho vojaka vytvoriť a zabezpečiť podmienky zamerané na pravidelnú regeneráciu jeho fyzických a duševných síl. Táto starostlivosť sa zabezpečuje poskytovaním preventívnej rehabilitácie v troch formách. A to formou rekondičného pobytu s kúpeľným režimom na 21 dní, rekondičného pobytu v zariadeniach v pôsobnosti rezortu obrany či v zariadeniach určených rezortom alebo formou aktívneho odpočinku na území Slovenska na 14 dní.



Novela má za cieľ ustanoviť, že vojakovi, ktorý má nárok a záujem o preventívnu rehabilitáciu, sa na základe jeho žiadosti v prvom rade poskytne táto formou rekondičného pobytu s liečebným kúpeľným režimom alebo formou rekondičného pobytu v zariadeniach rezortu. Až následne, ak mu nebude poskytnutá rehabilitácia v týchto zariadeniach, poskytne sa mu preventívna rehabilitácia formou aktívneho odpočinku.