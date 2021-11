Prístup VŠ k financiám z Fondu na podporu umenia by sa mohol zlepšiť

Bratislava 18. novembra (TASR) - Prístup verejných vysokých škôl (VŠ) k finančným prostriedkom poskytovaným prostredníctvom Fondu na podporu umenia by sa mohol zlepšiť. Vyplýva to z dôvodovej správy k novele zákona o Fonde na podporu umenia, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili opoziční poslanci Dušan Jarjabek a Jozef Habánik (obaja Smer-SD).



V pôvodnom zákone navrhujú poslanci upraviť oblasť, ktorá hovorí o tom, že Fond môže ako podmienku poskytnutia dotácie určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že má na financovanie projektu, na ktorý sa finančné prostriedky požadujú, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov. V zmysle novelizácie by sa podmienka zabezpečenia spolufinancovania z vlastných alebo iných zdrojov nemusela vzťahovať na verejné vysoké školy.



Účinnosť legislatívnej zmeny navrhujú od 1. apríla 2022.