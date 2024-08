Prítomnosť drog u vodičov by mohli policajti zisťovať skríningom

Bratislava 31. augusta (TASR) - Policajti by prítomnosť omamných alebo psychotropných látok v organizme vodičov mohli zisťovať skríningovými testovacími súpravami. Navrhuje to poslanec parlamentu za koaličný Hlas-SD Zdenko Svoboda. Zmenu chce presadiť novelou zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorú predložil do Národnej rady (NR) SR.



"Ministerstvo vnútra SR zabezpečilo skríningové testovacie sady na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok (drog) v organizme vodiča. Zabezpečené boli testovacie súpravy fy. Dräger DrugCheck 3000. V súvislosti s ich zavádzaním do výkonu služby bolo zistené, že súčasné znenie zákona neupravuje možnosť používania predmetných skríningových testovacích súprav policajtmi pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky," ozrejmil predkladateľ.



Novela má zároveň priniesť vypustenie právnej úpravy zriaďovania protialkoholických záchytných izieb. Je podľa poslanca obsolentná a nevykonateľná. Poukázal na viacero prekážok pri prevádzkovaní záchytných izieb, napríklad materiálne či ekonomické. Upozornil aj na nedostatok lekárov a zdravotníckych pracovníkov. "Z dôvodu, že protialkoholická záchytná izba nie je zdravotníckym zariadením a ani sa v nej občanovi neposkytuje zdravotná starostlivosť a mala by byť zriaďovaná s cieľom zabezpečenia verejného poriadku mesta alebo obce, navrhujeme vypustenie uvedenej právnej úpravy," dodal.