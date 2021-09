Prítomnosť Róberta Bezáka v Šaštíne bola podľa biskupov v poriadku

Šaštín-Stráže 15. septembra (TASR) - Pri svätej omši v Šaštíne koncelebroval aj emeritný biskup Róbert Bezák, ktorého v roku 2012 odvolali z úradu trnavského arcibiskupa. Podľa slovenských biskupov bola jeho prítomnosť v poriadku, pripomenuli, že je stále jedným z biskupov. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober povedal, že ak by ho Svätý Otec rehabilitoval, rešpektoval by to.



"Vedeli sme o tom, že príde, už skôr, takže sme neboli prekvapení," povedal novinárom prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.



Bober pripomenul, že Bezák je jedným z biskupov, je emeritný, tak ako viacerí iní biskupi na Slovensku. "To, čo sa stalo rozhodnutím Ríma, sme rešpektovali. Nič iné nemôžeme povedať, pretože tieto veci súvisia s rozhodnutím Svätého Otca, či už predchádzajúceho alebo tohto," povedal k Bezákovmu odvolaniu.



Biskupov sa médiá pýtali aj na to, či by sa pre Bezáka našlo miesto v cirkvi. "Myslím si, že už aj dostal ponuky, otázka je, či ich akceptoval. A čo by sa mu mohlo teraz ponúknuť, či by to akceptoval, to je druhá vec, a či urobí pápež nejakú rehabilitáciu. Stretol sa s ním nielen dnes, ale aj predvčerom. Myslím si, že tam bola nejaká reč. Ak to urobí, to, čo som prijal predtým, prijmem aj dnes," povedal Bober k prípadnej Bezákovej rehabilitácii.



Pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko považuje za veľmi silné gesto to, že sa biskupi spoločne s Bezákom modlili pod sochou šaštínskej Panny Márie, a potom spolu koncelebrovali svätú omšu.



Bezák sa stal arcibiskupom v roku 2009. Medzi prvými krokmi, ktoré Bezák na novom poste urobil, bol finančný audit. Upozorňoval Vatikán na problémy hospodárenia v diecéze, žiadal o kontrolu. Na prelome januára a februára 2012 bola v Trnavskej arcidiecéze vykonaná apoštolská vizitácia. Na jej základe 9. júla 2012 požiadal dnes už emeritný pápež Benedikt XVI. arcibiskupa Bezáka o demisiu. Tú Bezák odmietol, a tak s platnosťou k 2. júlu 2012 ho pápež odvolal z úradu trnavského arcibiskupa. Stal sa emeritným biskupom.