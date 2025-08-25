Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prízemný mráz na Slovensku: Kde všade sa môže vyskytnúť?

Na snímke námraza na listoch a tráve. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Očakávaný prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu, varujú meteorológovia.

Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Na viacerých miestach Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí od polnoci do utorka (26. 8.) 7.00 h.

Výstraha pred mrazom platí v celom Prešovskom kraji. Rovnako v okresoch Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín.

Očakávaný prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ varujú meteorológovia.
