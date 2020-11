Za ľudí a SaS: Priznanie Moniky J. dokazuje zodpovednosť bývalých vlád

Bratislava 25. novembra (TASR) - Priznanie Moniky J. dokazuje, že bývalé vedenie štátu nesie nielen politickú, ale aj trestnoprávnu zodpovednosť za to, že dovolilo mafii uniesť štát. Skonštatoval to podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí). Opätovne odkázal predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi, že priznanie je poľahčujúca okolnosť a vyzval ho, aby spolupracoval s políciou. Strana SaS označila priznanie bývalej štátnej tajomníčky za dôkaz toho, "aké špinavosti a rozkrádania sa tu diali za vlády Smeru".



"Viac ako tri roky hovoríme o tom, že justícia na Slovensku je skorumpovaná a že za túto korupciu nesie politickú zodpovednosť a dnes už evidentne aj trestnú zodpovednosť strana Smer-SD, respektíve ľudia, ktorí odišli z tejto strany, a s nimi aj bývalá štátna tajomníčka Monika J.," povedal Šeliga s tým, že práve ona chodila na Úrad vlády SR k expremiérovi Ficovi a mala vybavovať veci pre Mariana K. Hovorí o prepojení mafie na úrad vlády a o politickej rovine rozkladu štátu. "Priznanie je poľahčujúca okolnosť, Monika J. je toho svedkom," odkázal Ficovi s tým, že mu odporúča začať spolupracovať, vyvodiť zodpovednosť a poskytnúť informácie polícii a prokuratúre.



Podobne to vidí šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. "Dnes sa ukazuje, že skutočnosť je oveľa horšia, ako boli naše podozrenia," uviedla. Pripomenula, že Fico do konca ďakoval Monike J. za kus dobrej roboty a poukázal na to, k akej "robote" sa aktuálne bývalá štátna tajomníčka priznáva. Vicepremiérka tiež upozornila, že ani expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) nechcel Moniku J. z funkcie odvolať po zverejnení podozrení a nechcel robiť personálne zmeny "na základe informácií médií a opozičných politikov". "Opička sa priznala. Snaha nebola márna," reagoval na sociálnej sieti premiér Igor Matovič (OĽANO).



Koaličná strana SaS rovnako poukázala na vyjadrenia Fica a Pellegriniho k Monike J. z minulosti. "Ak jej Robert Fico ďakoval za kus dobre odvedenej práce, je teraz namieste, aby sa postavil pred verejnosť a s hanbou priznal všetky svinstvá, ktoré tu kryl on a aj jeho kumpáni," tvrdí strana. Podľa liberálov sa aj Pellegrini a jeho terajšia strana Hlas-sociálna demokracia boja toho, čo všetko ešte Monika J. prizná.



Monika J. sa v stredu pred vyšetrovateľom NAKA priznala k svojej trestnej činnosti. Počas obednej prestávky vo výsluchu to potvrdil jej obhajca Peter Erdős. Vypovedať mala rozsiahlo. Uviesť mala okolnosti, ktoré sú jej známe o skutkoch, ktoré sú jej kladené za vinu. Stíhaná má byť pre korupčné trestné činy. Vo väzbe skončila po policajnej akcii Búrka. Ďalšie obvinenia jej pribudli po akcii Víchrica.