Problém so zabezpečením nočných letov spoločnosť ATE vyriešila

Poprad 8. apríla (TASR) - Spoločnosť Air-Transport Europe (ATE) sa na piatkovom stretnutí so zástupcami zamestnancov dohodla, že od soboty 9. apríla budú všetky stanice vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby poskytovať naďalej kontinuálnu, 24-hodinovú pohotovosť. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ATE Zuzana Hopjaková s tým, že o tejto skutočnosti už informovali Ministerstvo zdravotníctva SR a rovnako Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby.



Spoločnosť, ktorá prevádzkuje letecké záchranky, bola dočasne neschopná zabezpečovať nočné lety na niektorých svojich strediskách. Dôvodom bol podľa denníka SME fakt, že piloti odmietali nastúpiť do pohotovosti.