ProCare a Svet zdravia považuje kategorizáciu nemocníc za racionálnu

Bratislava 30. decembra (TASR) - Sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare považuje prvé praktické výsledky reformy nemocničnej siete za racionálne. Pri niektorých pracoviskách však budú žiadať o zohľadnenie regionálnych špecifík, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti v konkrétnych odbornostiach nebolo z pohľadu budúcnosti lokálne ohrozené. TASR o tom informoval hovorca siete Tomáš Kráľ.



"Konkrétne hovoríme o zaradení galantskej nemocnice do druhej kategórie a podpora doplnkového programu vaskulárnych intervencií v rámci michalovskej nemocnice. Nemocnica Bory, ktorej prevádzka sa má začať v marci 2023, súčasne ašpiruje na úroveň tri s vybranými medicínskymi programami zaradenými do úrovne štyri," ozrejmil.



Cieľom siete je zachovanie súčasného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých svojich nemocniciach a poliklinikách na Slovensku. "Nová podmienená kategorizácia nemocníc v kombinácii s doplnkovými medicínskymi programami nám to umožní na každom pracovisku. Vrátane regionálnych pôrodníc, urgentných príjmov či chirurgických oddelení," dodal Kráľ.



Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo v piatok základnú kostru novej nemocničnej siete. Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude jedna nemocnica piatej, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne, 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc.