ProCare a Svet zdravia:SR smeruje k premrhaniu šance pre zdravotníctvo

Bratislava 1. júla (TASR) - Slovensko smeruje k premrhaniu historickej príležitosti pre celé slovenské zdravotníctvo, komentovala sieť ProCare a Svet zdravia rozhodnutie vlády o financovaní nemocníc z plánu obnovy. Poukázala na to, že z plánu nebude postavená ani jedna plne vybavená nemocnica. Vyčlenených zvyšných 315 miliónov pre ostatné nemocničné projekty považuje z pohľadu väčšiny regiónov za nedostatočné. TASR o tom informoval hovorca siete Tomáš Kráľ.



"Z dostupných informácií je jasné, že ani jeden projekt veľkej štátnej nemocnice nestihne v plnom dokončení stanovený termín do júna 2026. Namiesto toho nám reálne hrozí dostavanosť iba na úrovni železobetónových skeletov, ktoré budú potrebovať na plnú dostavbu oveľa vyššie verejné finančné zdroje, ako je dnes plánované," skonštatoval Kráľ.



Zvyšných 315 miliónov pre ostatné nemocničné projekty, ktoré sa majú posudzovať v rámci výzvy až v septembri, je z pohľadu väčšiny regiónov podľa stanoviska nedostatočné. "Navyše núdzový časový harmonogram ohrozuje už aj ich realizovateľnosť. Ak by viaceré z nich dostali zelenú dnes, nové nemocnice v regiónoch by mohli byť reálne otvorené v stanovenom termíne," uviedli ProCare a Svet zdravia.



Dokončenie nemocnice Rázsochy, na ktorej hrubú stavbu chce vláda z plánu obnovy vyčleniť 281 miliónov eur, si podľa hovorcu bude v lepšom prípade vyžadovať ďalších 300 miliónov eur z peňazí daňových poplatníkov. "V horšom prípade nám ostane len nový železobetónový skelet," poznamenal.



Reálnu šancu na plnú dostavbu do júna 2026 nemá podľa siete ani projekt Univerzitnej nemocnice v Martine. "Projektovaný rozpočet na úrovni 330 miliónov eur nebude pri súčasnej úrovni zvyšujúcich sa cien dostatočný a v budúcnosti si vyžiada ďalšie verejné zdroje. Tie nie sú dnes ani v jednom prípade presne vyčíslené a vládou garantované," dodal Kráľ.



Sieť nemocníc Svet zdravia je podľa hovorcu pripravená z financií z plánu obnovy postaviť dve úplne nové nemocnice v Humennom a Rimavskej Sobote, dva lôžkové pavilóny v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach, či zrekonštruovať oddelenie intenzívnej starostlivosti v topoľčianskej nemocnici. "Garantujeme ich výstavbu na úrovni plnej vybavenosti v požadovanom termíne do júna 2026. Všetky menované projekty by navyše skončili vo verejnom vlastníctve vyšších územných celkov," deklaroval.