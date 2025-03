Proces Gáborom G. má pokračovať budúci týždeň

Bratislava 22. marca (TASR) - Exminister spravodlivosti Gábor G., obžalovaný z prijímania úplatku, sa má pred Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku opäť postaviť budúci týždeň. Vypovedať majú svedkovia. Termíny hlavného pojednávania sú vypísané na utorok (25. 3.) a stredu (26. 3.). Vyplýva to z ich rozpisu zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti.



Obžalovaný exminister na začiatku súdneho procesu vyhlásil, že je nevinný. Obhajoba označila obžalobu za nedôvodnú, skutok je podľa nej naformulovaný vágne a nezrozumiteľne. Gábor G. sa vtedy tiež rozhodol, že bude vypovedať až po výsluchu svedkov. Odôvodnil to tým, že v ich výpovediach z prípravného konania je veľa nezrovnalostí, preto chce počkať, ako budú vypovedať na hlavnom pojednávaní.



Koncom februára už vypovedal aj prvý svedok, advokát Ján Gajan. Ten vo svojej výpovedi opísal, ako si mal obžalovaný vypýtať 50.000 eur za vyrovnanie situácie v Slovenskom pozemkovom fonde. Obžalovaný na to reagoval, že svedok klamal a tvrdil, že od Gajana si nielenže úplatok nikdy nevypýtal a neprijal, ale že ho ani nepozná a nikdy sa s ním nestretol.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil Gábora G. z prijímania úplatku v roku 2022. Podľa obžaloby mal v roku 2018 prijať úplatok vo výške 50.000 eur za to, že zabezpečí odblokovanie rozhodovacích procesov v Slovenskom pozemkovom fonde. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody vo výmere jedného až piatich rokov. Voči Ladislavovi K., ktorý bol v prípade spoluobžalovaný, bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu premlčania.