Bratislava 28. júla (TASR) – Proces prípravy novely zákona o vysokých školách intenzívne pokračuje. TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



Do návrhu novely zákona rezort školstva čiastočne zapracoval aj návrhy rezortu spravodlivosti. "Ministerstvo školstva predložilo návrh na vyjadrenie relevantným subjektom, ako sú napríklad Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl SR či Študentská rada vysokých škôl, a momentálne očakáva ich vyjadrenie a pripomienky," uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.



Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) začiatkom júla informoval, že rezort školstva po vzore Česka pripravil zákon a do budúcna ním bude možné odoberať tituly. Zároveň avizuje, že v systéme, ktorý kontroluje práce, je aktuálne viac ako 20 miliónov textov a do budúcna ho chce rozšíriť o ďalších päť miliónov, ako aj zlepšiť algoritmy, ktoré identifikujú obchádzanie overovanie originality.