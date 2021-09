Proces s Dobroslavom T. bude pokračovať v utorok

Bratislava 13. septembra (TASR) - Proces s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom T. obžalovaným v kauze Gorila prerušil samosudca Okresného súdu (OS) Bratislava I do utorka (14. 9.). Aj v utorok sa budú prehrávať a čítať záznamy z policajných odposluchov. Ide o odposluchy z auta Dobroslava T. v rámci akcie Oskar 4, ktorú v roku 2019 realizoval odbor zvláštnych policajných činností Prezídia Policajného zboru (PZ).



V pondelok boli prehraté štyri z desiatich odposluchov. Na odposluchy dal súhlas Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku.



Obhajoba Dobroslava T. nesúhlasila len s čítaním prepisov zvukových záznamov z policajných odposluchov. Poukázala na to, že vyhotovený prepis 100-percentne nekorešponduje so zvukovým záznamom. Nahrávky sú veľmi nekvalitné, a preto sudca rozhodol, že okrem prehrávania sa budú čítať aj prepisy záznamov.



Súd si v pondelok dopoludnia vypočul takmer tri hodiny z troch nahrávok z telefónu podnikateľa Mariana K. Na nich boli jeho rozhovory s Dobroslavom T. a Lórantom Kósom ku Gorile. Kósa spoločne s Dobroslavom T. a so starostom obce Dolný Bar Oskárom Bereczkom mali údajne vydierať a snažiť sa predať nahrávku Gorila finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi.



Počas rozhovoru Marian K. často vulgárne nadával Dobroslavovi T. za to, že chceli nahrávku predať. Okrem iného sa zaujímal, kto kontaktoval advokáta Haščáka Martina Škublu. Prvá nahrávka bola zo stretnutia Mariana K. s Kósom a Dobroslavom T., druhá len s Kósom a tretia bola mediálne známa nahrávka Mariana K. s exgenerálnym prokurátorom.



Prehrávanie nahrávok namietala obhajoba s tým, že sú nezákonné. "Máme aj judikát Najvyššieho súdu SR, ktorý hovorí, že v takomto prípade bola nahrávka vyhotovená nezákonným spôsobom. Hovorí to aj Európsky súd pre ľudské práva. Takže musíme rozlišovať samotné získanie nahrávky a samotné vyhotovenie nahrávky. Prokurátor sa zaoberal samotným získaním nahrávky a ja som poukazoval na samotné vyhotovenie nahrávky. Čo sa týka vyhotovenia, tak tým sa bude zaoberať v ďalšom konaní, možno až v samotnom rozhodnutí," povedal po ukončení pondelkového procesu obhajca obžalovaného Martin Krakovský.