Proces s exriaditeľom daňového úradu Ivom P. a Gabrielom K. spojili

Pezinok 18. novembra (TASR) - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v stredu po približne hodinovom pojednávaní spojil trestnú vec bývalého riaditeľa Daňového úradu Košice IV Iva P. a spol. s vecou východoslovenského podnikateľa Gabriela K. a spol. do jednej trestnej veci.



V procese, kde figuruje dovedna 21 obžalovaných, by sa malo pokračovať v stredu po 13. hodine. Predseda senátu 5. októbra na úvod procesu pôvodne jednu trestnú vec z procesných prekážok prerozdelil na dve veci.



V dopoludnia prejednávanej veci Iva P. sa dostavili len dvaja spoluobžalovaní a Ivo P. dal súhlas na pojednávanie v neprítomnosti. Jeden z dvojice spoluobžalovaných chcel na úvod procesu uzavrieť dohodu o vine a treste, s čím však nesúhlasila prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).



V oboch veciach podal ÚŠP obžalobu zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z daňovej trestnej činnosti na ŠTS koncom decembra minulého roka. V rámci trestnej činnosti páchanej od roku 2007 do roku 2009 si zločinecká skupina uplatnila nadmerné odpočty dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 20 miliónov eur, ktoré boli vo výške viac ako 17 miliónov eur vrátené a uhradené.



Obžalovaní zakladali fiktívne spoločnosti, ktoré medzi sebou obchodovali, a vystavovali nepravdivé účtovné doklady. Plánovite vyberali peniaze z neoprávnene vyplatených daní z pridanej hodnoty z účtov a rozdeľovali ich. Ivo P. a Gabriel K. rozhodovali o činnosti skupiny, riadili ju, vydávali pokyny, rozdeľovali financie a podobne. "Jednotliví členovia skupiny konali a páchali trestnú činnosť koordinovane," uviedla prokurátorka ÚŠP.



Okrem Gabriela K. medzi obžalovanými sú aj ďalší podnikatelia z regiónu Košíc. Spisový materiál v kauze má 33.000 strán a 140 zväzkov.