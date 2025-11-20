< sekcia Slovensko
Proces s Gerritom Janom K. pokračuje prehrávaním kamerových záznamov
Obžaloba sa týka incidentu, ktorý sa odohral na bratislavskej Obchodnej ulici v novembri 2014.
aktualizované
Bratislava 20. novembra (TASR) - Súdny proces s holandským lodným kapitánom Gerritom Janom K., obžalovaným v kauze vraždy jeho priateľky Simony z roku 2014, pokračuje prehrávaním kamerových záznamov. Obžalovaný nie je na pojednávaní prítomný, Mestskému súdu Bratislava I doručil ospravedlnenie.
Na štvrtkovom hlavnom pojednávaní sa prehrávali záznamy z priemyselných kamier, ktoré majú preukazovať pohyb obžalovaného po centre Bratislavy aj jeho účasť v herni. Proces pokračoval aj čítaním listinných dôkazov.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave navrhol vykonať vyšetrovací pokus s cieľom vylúčenia možnosti vstupu obžalovaného do bytu po tom, čo opustil herňu. Obhajoba vzala návrh na vedomie bez námietok.
Predseda senátu návrhu vyhovel. Priblížil, že termín vyšetrovacieho pokusu oznámi súd procesným stranám v dostatočnom časovom predstihu po zabezpečení technicko-organizačných podmienok potrebných na realizáciu navrhovaného dôkazného prostriedku.
„V zmysle záverov uznesenia krajského súdu v tejto trestnej veci, ale aj vyplývajúc z obsahu kamerových záznamov, považujem za potrebné preveriť niektoré alternatívy pohybu obžalovaného v noci, keď sa mal stať skutok. Musíme si preto počkať na závery vyšetrovacieho pokusu a uvidíme, čo sa nám podarí ustáliť, resp. vylúčiť,“ povedal prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave.
Predseda senátu vo štvrtok krátko predpoludním odročil hlavné pojednávanie na 14. januára 2026. Súd na ňom plánuje oboznámiť listiny z obhliadky miesta činu, previerku výpovede na mieste činu a určiť ďalší procesný postup. Dokazovanie sa chýli ku koncu.
Obžaloba sa týka incidentu, ktorý sa odohral na bratislavskej Obchodnej ulici v novembri 2014. Okresný súd Bratislava I koncom septembra 2016 uznal Holanďana za vinného z vraždy. Odvolací Krajský súd v Bratislave v marci 2017 tento rozsudok zrušil a vrátil prípad naspäť prvostupňovému súdu.
Vyriešenie kauzy skomplikovala dlhodobá práceneschopnosť sudcu Rolanda Keményho, ktorý už bol v poradí druhým sudcom v prípade. Kauzu potom dostal na stôl zákonný sudca Michal Valent.
Podľa polície mal obžalovaný Simonu z okresu Senica poraniť nezisteným predmetom na hlave a potom ju zapáliť. Zavraždená utrpela rozsiahle popáleniny na viacerých častiach tela. Podľa prokuratúry bola motívom vraždy žiarlivosť.
